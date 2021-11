Onderzoek Omicron-variant duurt nog twee weken, ook Japan sluit grenzen

De nieuwe mutatie van het coronavirus, de Omicron-variant, baart zorgen. Toch zijn er nog minstens twee weken nodig om deze variant van COVID-19 goed te onderzoeken. Dat zegt medisch topadviseur van het Amerikaanse Witte Huis, Anthony Fauci.

Er moet daarbij onder andere worden gekeken naar de besmettelijkheid van de variant die recent in Zuid-Afrika opdook. Ook de mate waarin het virus misschien resistent is tegen de vaccins die we al hebben moet worden bekeken. Fauci geeft aan dat het land zich moet opmaken om tegen deze nieuwe variant te vechten.

Omicron-variant duikt sowieso op

De Verenigde Staten lijken de dans vooralsnog te ontspringen. Maar volgens Fauci is het onontkoombaar dat het virus binnenkort opduikt. Wel denkt hij dat de vaccins waarschijnlijk een mate van bescherming tegen zware gevallen van corona bieden. Boostershots blijven wat hem betreft dan ook belangrijk.

Vandaag vindt een spoedvergadering plaats van de gezondheidsministers uit de G7. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Amerika en Canada overleggen over de internationale bestrijding van deze nieuwe variant.

Ook in Nederland Omicron-variant

In Nederland werden vooralsnog 13 gevallen van de Omicron-variant geregistreerd. Mogelijk worden er nog meer gevallen gevonden. Het positieve nieuws is dat mensen met deze variant volgens een Zuid-Afrikaanse arts mildere klachten hebben. Het onderzoek naar de nieuwe variant moet nog wel worden afgerond.

Japan heeft al wel besloten per 30 november – morgen – de grenzen te sluiten voor bijna alle buitenlandse bezoekers. Het land was net begonnen met voorzichtige versoepelingen. De inreisbeperkingen in Japan waren tot voor kort streng.

Japan weert toeristen

Toeristen waren sowieso al niet welkom in het land. Maar buitenlandse zakenreizigers en studenten werden voorzichtig weer toegelaten. Ook zij zijn nu niet meer welkom. Tot er meer bekend is over de Omicron-variant blijven de nieuwe regels van kracht.

Het strenge toegangsbeleid werpt zijn vruchten af: er zijn weinig besmettingen in Japan. Gisteren werden er slechts 61 gevallen gemeld. Half augustus waren dat er dagelijks meer dan 25.000. Naast het toegangsbeleid dragen mensen bijna overal mondkapjes en is bijna 80 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Suriname scherpt regels aan

Israël sloot al eerder de grenzen. Ook Suriname scherpt de inreisregels aan, al is dat niet vanwege de nieuwe coronavariant. Het land hoopt een nieuwe golf besmettingen te voorkomen door mensen uit hoogrisicolanden als Nederland en Verenigde Staten te weren.

De avondklok wordt daarnaast vervroegd. Vanaf 21.00 uur mogen mensen niet zomaar meer de straat op. Dit is om te voorkomen dat mensen illegaal naar feestjes gaan die tegen de regels in door de horeca worden georganiseerd.