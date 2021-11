Wit-Rusland dirigeert migranten in ‘cynisch machtsspel’ met EU naar Polen

Honderden, zo niet duizenden migranten zijn onderdeel geworden van een machtsspel tussen de Wit-Russische president Loekasjenko en de Europese Unie (EU). Uit wraak voor Europese sancties haalt Wit-Rusland bewust migranten het land in om ze vervolgens te dirigeren naar de grens met Polen. De migranten kunnen de grens niet over vanwege opgezette barricades door de Polen. Daardoor leven de migranten nu in een niemandsland tussen twee grenzen.

Terug Wit-Rusland in kunnen de migranten niet. Ze worden met harde hand door Wit-Russische grensbewakers terug naar de grens met Polen gedreven. Daar hebben Poolse grensbewakers echter barricades geplaatst, zoals hekken en prikkeldraad. Zo zijn de migranten onderdeel van een spel tussen Polen en de EU aan de ene kant en de Wit-Russische president Loekasjenko aan de andere kant.

EU en Wit-Rusland liggen met elkaar overhoop

De EU zegt dat Loekasjenko met de migrantenstroom de EU-landen wil destabiliseren. Het zou een vergelding zijn voor de sancties tegen zijn regime. De president – volgens sommigen een dictator – ligt sinds vorig jaar extra onder vuur, omdat hij zijn oppositie met harde hand onderdrukt. Zijn oppositie en westerse landen beschuldigen Loekasjenko van fraude bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Loekasjenko zei eerder al dat westerse landen eerst hun eigen problemen moesten oplossen, voordat ze zich met zijn zaken gingen bemoeien. Over de migrantenstroom zegt hij dat hij mensen die „op weg zijn naar een beter leven” niet langer zal tegenhouden. Hij voelt zich daarbij gesteund door de Russische president Vladimir Putin. De EU beraadt zich over een nieuw pakket sancties.

Beelden tonen uitzichtloze situatie migranten

Ondertussen zijn de migranten de pionnen in het machtsspel. Ze kunnen geen kant op. Dagelijks komen er honderden migranten bij in de hoop op een betere toekomst in de Europese Unie. Maar de Poolse grens oversteken lukt ze niet. De Poolse regering heeft tienduizenden militairen ingezet op de grens met Wit-Rusland. Die houden de migranten onder meer met pepperspray tegen.

In het niemandsland tussen beide grenzen zijn de omstandigheden bar en broos. In de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt en niet alle migranten zijn daar op gekleed. Er gaan veel beelden rond op sociale media over de situatie van de migranten.



Ik zit me zó op te vreten over die beelden van migranten, pionnen v Loekasjenko in z'n machtsspel met EU. Misschien heel onwetend/naïef, maar ik denk: gooi die klootzak Wit-Rusland uit, goedschiks of kwaadschiks, zodat die mensen een leven kunnen opbouwen pic.twitter.com/TGtPv0oATW — roos vonk (@roosvonk) November 8, 2021



Ok, this is the most disturbing border video I’ve seen so far. Lukashenko’s armed thugs dressed like ISIS militants are quite literally pushing women and children over the Polish border fence and forming a human shield to prevent them from returning to Belarus. Please RT! pic.twitter.com/WzvpLmHzhz — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 7, 2021



Wat een beelden. De vluchtelingen die dictator Loekasjenko naar Wit-Rusland haalt om ze de grens bij Polen over te zetten. Wat een verschrikkelijk cynisch spel. pic.twitter.com/ant9aYDbSz — Olaf Koens (@obk) November 8, 2021

Schoten gehoord aan de grens

Op sociale media circuleren momenteel video’s waarop schoten te horen zijn. Of er slachtoffers zijn gevallen, is niet duidelijk. Ook is niet bekend welke van de twee partijen schiet. Volgens de Poolse autoriteiten schieten grenswachten uit Wit-Rusland in de lucht, maar Wit-Rusland zegt dat het juist de Polen zijn die in de lucht schieten om de stroom migranten schrik aan te jagen.



#Belarus You can clearly hear shooting into the air and somebody saying in Russian: “And these will also go”. We don't know who shot. This video was published by migrants at the fence of the outpost pic.twitter.com/IaYdAiGZyT — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 9, 2021

Situatie migranten speelt ook in andere buurlanden

Naast Polen zijn ook buurlanden Litouwen en Letland bezig met maatregelen om de stroom migranten te stoppen. Met het bouwen van een 508 kilometer lang hek aan de grens met Wit-Rusland, wil Litouwen voorkomen dat migranten via de grotendeels onbeveiligde grens de Europese Unie binnenkomen. Volgend jaar moet het omvangrijke hek met prikkeldraad klaar zijn.

In buurland Letland wordt ook aan een hek aan de grens met Wit-Rusland gewerkt. In de eerste fase rolt de Letse regering 37 kilometer prikkeldraad uit.