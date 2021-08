Vader Britney Spears stapt op als curator: dit is hoe haar fans reageren

Na dertien jaar onder curatele van haar vader te hebben geleefd, is er een doorbraak voor de vrijheid van popzangeres Britney Spears. Haar vader heeft ingestemd om zijn taken als curator neer te leggen. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van juridische documenten. Fans, maar ook sterren uit Hollywood, zoals Paris Hilton, reageren enthousiast op de doorbraak in de zaak #FreeBritney.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I’m so happy to hear this news. 👏❤️ It’s been so long overdue but I’m so glad that Britney is on her way to finally being free. Sending so much love! 👸🏼💕✨ #FreeBritney https://t.co/VVDg6cdtGu — Paris Hilton (@ParisHilton) August 12, 2021

De doorbraak wordt gezien als een belangrijke stap richting de vrijheid van de popzangeres. Op sociale media reageren haar fans dolgelukkig. „We zijn een stap dichter bij je vrijheid gekomen! #FreeBritney!”, schrijft een volger. Een ander zegt: „Alles lijkt eindelijk in je voordeel te werken. Hier hebben we met z’n allen zo hard voor gestreden, je verdient dit.”

Toch zijn er ook fans die met argwaan op de berichtgeving reageren. Ze zijn bang dat haar vader, Jamie Spears, het toezicht niet zal loslaten en dat dit verhaal nog een staartje zal krijgen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De medecurator van Britney, Jodi Montgomery, vroeg vader Jamie al eerder in het proces op te stappen als curator van zijn dochter. Volgens Montgomery weegt het toezicht van haar vader te zwaar op de mentale staat van de zangeres.

Haar vader Jamie Spears stemt uiteindelijk in met het verzoek, „omdat de publieke strijd met zijn dochter niet het beste voor haar zou zijn”, aldus de juridische documenten. Hij heeft daarom ingestemd met het zoeken naar een nieuwe toezichthouder voor zijn dochter. Hij benadrukt in de documenten altijd het beste voor te hebben met zijn dochter.

Britney moest medicijnen slikken van curator

De moeder van Britney en ex-vrouw van Jamie, Lynne Spears, liet in juli van dit jaar van zich horen. Volgens haar heeft Jamie zijn dochter onder meer gedwongen medicijnen te slikken die ze niet wilde en die volgens haar moeder ook totaal niet nodig waren. Daarnaast zou Britney samen met haar partner Sam Asghari dolgraag nog een kind willen, maar mag ze haar spiraal niet laten verwijderen van haar vader. Volgens zijn ex zou Jamie het huishoudelijk personeel, beveiligers en artsen van Britney te hebben gedwongen hem te informeren over alles wat zijn dochter doet.

In haar verklaring liet Lynne weten dat ze achter Britney staat als het om het ontslaan van haar vader als curator gaat. Ze zegt dat haar ex-man „niet in staat is om het belang van mijn dochter boven dat van hemzelf te stellen”. Ook zei ze bereid te zijn om tegen Jamie te getuigen in de rechtszaak die daarover speelt.

Dertien jaar onder toezicht van vader

Britney werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader, Jamie Spears, is sindsdien de curator. In juni van dit jaar deed de Amerikaanse zangeres voor het eerst haar verhaal via een audioverbinding met de rechtbank. In een emotioneel betoog vertelde ze over haar leven ‘als gevangene’ onder het curatorschap, waarbij haar vader en andere toezichthouders haar hele leven bepalen. Ze smeekte bij de rechter: „Ik wil mijn leven terug”.