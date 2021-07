Duitse dierentuin is rode panda kwijt

Nu we eindelijk weer makkelijk naar Duitsland kunnen, is er direct iets anders waar je als reiziger rekening mee moet houden. In de dierentuin van de Duitse stad Duisburg is namelijk een rode panda ontsnapt. Althans, de dierentuin vlakbij de Nederlandse grens is het dier kwijt.

Op de Facebook-pagina van Zoo Duisburg staat een oproepje aan mensen in de omgeving om uit te kijken naar Jang, zoals het dier heet. „We missen een kleine panda”, schrijft het dierenpark. „We hebben geen idee hoe het dier zijn leefomgeving heeft kunnen verlaten.” Dierentuinmedewerkers hopen dat mensen die in de buurt zijn hun ogen open willen houden.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wir vermissen einen kleinen Panda. Entsprechende Suchmaßnahmen auf dem Zoogelände wurden bereits am Morgen eingeleitet… Posted by Zoo Duisburg on Thursday, July 1, 2021

Rode panda verstopt in de dierentuin

Het personeel is al sinds gisterochtend naar de kleine rode panda op zoek. Men gaat er vanuit dat het dier ergens verstopt zit in het park. Vermoedelijk zit Jang in één van de boomtoppen in de dierentuin. Men heeft geen flauw idee hoe het dier van 50 centimeter groot en een gewicht van een kleine vijf kilo uit zijn verblijf is ontsnapt.

Je hoeft overigens niet bang te zijn als je in Duisburg bent: Jang is ongevaarlijk. Wel roept de dierentuin mensen op om de rode panda niet zelf te gaan vangen, maar de politie te bellen als zij het dier spotten. Net als gewone panda’s zijn rode panda’s zeldzaam en in het wild alleen in de Chinese bergbossen te vinden. Het dieet van het dier bestaat vooral uit bamboe.

Avontuurlijke dieren

Het komt niet vaak voor, maar toch ontsnapt er heel af en toe een dier uit de dierentuin. In november vorig jaar ontsnapten er twee chimpansees uit Dierenpark Amersfoort. Omdat het volgens de dierentuin te lang duurt voor de verdoving werkt en chimpansees gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, werden de twee primaten uiteindelijk doodgeschoten.

Een andere aap die ontsnapte was Bokito in 2007. Hij sprong over de gracht van zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en viel een vrouw aan. Het slachtoffer bezocht Bokito bijna elke dag en maakte vaak oogcontact, wat vermoedelijk tot de aanval heeft geleid. Het lukte verzorgers hem uit te schakelen met een verdovingsgeweer. Hij woont nog steeds in Blijdorp en werd in maart alweer 25 jaar.

In 2010 lukte het in elk geval twee pinguïns om op avontuur te gaan in Emmen. Twee van de dieren werden teruggebracht naar de dierentuin. Het park wist niet zeker of er mogelijk nog meer pinguïns op reis zijn gegaan.