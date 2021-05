Ongeval met kabelbaan in Italië: vijftien doden nadat cabine naar beneden stort

Bij een ongeluk met een kabelbaan bij het Maggioremeer in Noord-Italië zijn vanmiddag dertien mensen om het leven gekomen. Twee kinderen van 5 en 9 jaar oud zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Turijn gebracht. Dat meldt de plaatselijke brandweer volgens het Italiaanse persbureau ANSA.

In de cabine zaten vermoedelijk vijftien mensen. Het object stortte op het hoogste punt van de kabelbaan, op iets minder dan 1500 meter hoogte, naar beneden. Eén van de kabels van de kabelbaan tussen het dorpje Stresa en de plaats Mottarone zou het hebben begeven waardoor de cabine zo’n 300 meter voor het eindpunt op de top naar beneden stortte, in een bergachtige en beboste omgeving.

Rampplek moeilijk te bereiken

De brandweer en alpine reddingsteams zijn massaal aanwezig op de rampplek. Maar die is lastig te bereiken. Twee brandweerkorpsen werken er samen om de slachtoffers te redden of te bergen. Daarbij is ook een helikopter ingezet.

Doordat de plek waar de kabelbaan is neergestort zo moeilijk te bereiken is, viel een voertuig van de brandweer om. Daarbij vielen geen gewonden.



Kabelbaan was tussen 2014 en 2016 dicht

De kabelbaan brengt passagiers vanaf het Maggioremeer tot een hoogte van 1492 meter in een rit die ongeveer 20 minuten duurt. In 2014 werd de baan nog gesloten voor groot onderhoud. Sinds 2016 is de kabelbaan weer in bedrijf, maar vanwege de coronacrisis ging de baan opnieuw enkele maanden dicht. Sinds vorige maand kunnen bezoekers weer gebruikmaken van de baan.