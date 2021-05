Mysterie MH370 opgelost? ‘Piloot wist precies wat hij deed’, zegt nieuw onderzoek

De piloot van vlucht MH370 wist precies wat hij deed. Dat stelt een onderzoek van luchtvaartingenieur Richard Godfrey. Al vaker leken nieuwe bewijzen te wijzen in de richting van piloot Zaharie Ahmad Shah. Inmiddels lijkt het duidelijk dat de verdwijning van het vliegtuig gepland was, en op minuscule wijze ook.

Vlucht MH370, een Boeing 777 van Malaysia Arlines, met 239 inzittenden aan boord, verdween op 8 maart 2014 van de radar. Hij was onderweg van Kuala Lumpur naar Beijing. In de zeven jaar erna is er jarenlang gezocht en onderzoek gedaan, maar het vliegtuig is niet achterhaald. Wel doken her en der brokstukken op die werden gelinkt aan MH370. In 2015 werden alle inzittenden dood verklaard.

Vliegroute MH370 achterhaald

In de jaren erna bleven speculaties de ronde doen, terwijl er tevergeefs werd gezocht naar het hele vliegtuig. Onderzoeker Richard Godfrey heeft nu de vliegroute van MH370 beter dan ooit in kaart weten te brengen met behulp van Weak Signal Propagation. Dat is een systeem dat te vergelijken is met onzichtbare laserstralen die elk signaal wereldwijd kunnen oppikken. Godfrey heeft zo de route kunnen bevestigen.

Volgens het onderzoek is het vliegtuig zeker niet zomaar verdwenen, maar heeft de piloot bewust gehandeld. „De piloot heeft de officiële vluchtroutes vermeden, maar heeft de officieuze vluchtroutes over Straat Malakka, rond Sumatra en over de Zuid-Indische Oceaan gevolgd”, zegt Godfrey tegen Arline Ratings. „De piloot lijkt kennis te hebben gehad van de radarsystemen in de buurt en dat deze in een weekendavond niet zouden werken.”

‘Plan piloot tot het einde uitgevoerd’

Het bevestigt de eerdere geruchten over de piloot van MH370. In de zomer van 2016 bleek uit onderzoeksrapporten dat piloot Shah in een vluchtsimulatie een eventuele zelfmoordvlucht zou hebben nagebootst. Ook werd de vleugel van het toestel in ‘landingsstand’ teruggevonden, iets wat alleen de piloot kan instellen.

Uit het onderzoek van Godfrey blijkt dat de piloot precies wist hoe hij moest vliegen om niet te worden opgepikt door een radar. Daarvoor wijzigde de gezagvoerder meerdere keren van koers en snelheid. De rampvlucht moet dan ook tot in de puntjes zijn voorbereid. „Het aantal details in deze planning impliceert dat dit complexe plan is uitgevoerd tot het einde”, zegt Godfrey. Toch lijkt het erop dat de uiteindelijke crash kwam doordat de brandstof op was. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

Zoektocht MH370

Met het WSPR-systeem is de kans ook groter geworden dat het vliegtuig ooit nog wordt teruggevonden. Meer dan wat brokstukken zijn er tot dusver niet. Vlucht MH370 is met zekerheid neergestort ten westen van Australië. Door de WSPR-gegevens te vergelijken met andere analyses en onderzoeken „stijgt de zekerheid van een locatie”, stelt Godfrey. De laatste zoektocht werd bijna drie jaar geleden afgerond. Alleen bij cruciaal nieuw bewijs word deze heropend.



