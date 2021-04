Dodelijkste treinongeluk in Taiwan sinds 73 jaar

Zeker 51 mensen zijn om het leven gekomen door het ontsporen van een passagierstrein in Taiwan. Het gaat om het dodelijkste spoorwegongeval op het eiland in tientallen jaren. In 1948 was de grootste treinramp tot nu toe.

Mensen die op de trein zijn geklommen om een weg naar buiten te vinden, mensen naast de trein in de tunnel, ook weer op weg naar buiten: de foto’s van het treinongeval zijn niet prettig voor de claustrofoben met hoogtevrees onder ons. Laat staan dat je ín de trein zat die in een tunnel ontspoorde.



Trein in tunnel Taiwan

De trein liep van de rails bij een tunnel in de buurt van kuststad Hualien. De politie zegt dat de crash mogelijk is veroorzaakt door een onderhoudsvoertuig. Dat voertuig stond volgens de politiechef niet goed geparkeerd en rolde van een verhoging naar het spoor, waar het de langsrazende trein raakte. Op beelden is te zien dat een gele wagen naast de treinwagons ligt.

De trein had ongeveer 480 passagiers aan boord. De hulpdiensten zeggen dat zeker 146 personen gewond zijn geraakt. De voorkant van de trein bevindt zich in de tunnel en is compleet verwoest, maar in de achterste wagons zou de schade beperkt zijn gebleven. De autoriteiten zeggen dat iedereen uit de trein is gehaald, al waren daar bij het vallen van de avond nog tientallen reddingswerkers ter plaatse.



The train driver and 35 passengers were killed, according to Taiwan's Premier, Su Tseng-chang. 81 people have been injured, some in severe condition, while eight people are still stuck in carriages that were badly damaged in the accident. pic.twitter.com/CdYTkNE3El — OlumoRocktv (@OlumoRocktv) April 2, 2021

Chaos na de treinongeluk

Getuigen spreken over de chaos die ontstond na de crash. Een vrouwelijke inzittende vertelde dat ze een schok voelde en op de grond viel. „We hebben het raam gebroken en klommen bovenop de trein om te ontkomen”, zei ze tegen de lokale krant UDN. Ook vertelde een overlevende nieuwszender TVBS hoe mensen bekneld zaten onder stoelen.

Condoleances Taiwan

Premier Su Tseng-chang heeft de nabestaanden gecondoleerd. Hij kondigde aan meteen naar Hualien te vertrekken. Ook vanuit het buitenland wordt gereageerd op het drama. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei op Twitter mee te leven met de slachtoffers. De woorden vallen bij veel Taiwanezen in goede aarde. „Wat hartverwarmend van u, meneer Raab”, reageert een Taiwanese.



Thank you @DominicRaab for the sincere message of concern & condolences. The government is working to ensure rescue & recovery efforts continue apace while making certain those affected receive all requisite support. — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) April 2, 2021

De laatste grote treincrash in Taiwan vond drie jaar geleden plaats. Toen vielen er 18 doden en raakten zo’n 200 mensen gewond. Het dodelijkste spoorongeval uit de geschiedenis van het eiland dateert uit 1948. Toen kwamen volgens de krant Apple Daily 64 mensen om het leven. Bij spoorrampen in 1961 en 1978 vielen respectievelijk 48 en 41 doden.