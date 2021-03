VN in gesprek met China over toegang tot heropvoedingskampen in Xinjiang

De Verenigde Naties zijn ‘serieus in gesprek’ met China om onbeperkte toegang te krijgen tot de regio Xinjiang waar Peking volgens mensenrechtenorganisaties en VN-experts de Oeigoerse moslimminderheid onderdrukt. Dat heeft VN-baas António Guterres gezegd in een interview met de Canadese zender CBC.

De VN willen zelf in Xinjiang gaan kijken om de beschuldigingen van onder meer dwangarbeid, martelingen, gedwongen sterilisatie en stelselmatige verkrachtingen van Oeigoeren te verifiëren, zei Guterres.

Grondig onafhankelijk onderzoek

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet zei onlangs al dat de vermeende misstanden een grondig onafhankelijk onderzoek vereisen. Gesprekken met China over een bezoek aan de regio zijn al langer gaande, stelde Bachelet vorige maand.

Volgens Guterres zijn de onderhandelingen op dit moment bezig. „En ik hoop dat ze snel een overeenkomst bereiken en dat de mensenrechtencommissaris in staat zal zijn China zonder beperkingen te bezoeken”, zei hij bij CBC.

China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. Sommige Europese regeringen en de Verenigde Staten bestempelen dat inmiddels als genocide. Dat deed de Nederlandse Tweede Kamer twee weken geleden ook.

Sancties

De regering in Peking ontkent de beschuldigingen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed. Buitenlandse politici die kritiek uiten op het overheidsbeleid, krijgen van China met regelmaat strafmaatregelen opgelegd. Zo mogen de Nederlandse politicus Sjoerd Sjoerdsma van D66 en negen andere Europeanen als straf het land niet meer in.

Andersom legt de EU China ook sancties op. De strafmaatregelen houden in dat een organisatie en vier hooggeplaatste Chinese funtionarissen op een zwarte lijst komen te staan. Zij krijgen een inreisverbod en hun tegoeden worden bevroren.