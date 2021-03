Veelbesproken presentator kreeg ook klacht van Meghan en stopt per direct

Geen morgen meer voor Morgan wat betreft zijn programma Goodmorning Britain.

Ruim 41.000 klachten kwamen binnen over ITV-presentator Piers Morgan, omdat hij zijn wel erg ongezouten mening gaf over Meghan, volgens velen. Ook Meghan zelf zou hebben geklaagd. En Piers zelf? Die stopt per direct, maar z’n woorden neemt hij niet terug.

Fans en haters

Het is een gevalletje ‘je houdt van hem of helemaal niet’. Dat blijkt ook wel na een rondje Twitter. Presentator Piers Morgan heeft fans, maar ook vele haters en die lijken steeds meer in de meerderheid, zeker na zijn commentaar op het historische interview van Harry en Meghan.



Piers Morgan, most hypocritical person around pic.twitter.com/xQlETiKT9b — Logan Jenson (@Logan7Jenson) March 10, 2021



Feels like this is the end of any freedom of speech or right to our own opinions I didn’t always agree with piers but I’ll never watch that show again now — Gayle newman💙 (@Gayley1979) March 10, 2021

Morgan stelde onder meer „misselijk te worden van het schandelijke interview”. Het was niet de eerste keer dat hij zich met felle woorden negatief uitliet over de hertogin van Sussex. De Britse mediawaakhond Ofcom heeft een onderzoek aangekondigd, nadat er meer dan 41.000 klachten waren binnengekomen. Bij de Britse zender ITV is ook een officiële klacht namens Meghan binnengekomen over zijn uitlatingen, meldt The Guardian.



After Piers Morgan told @GMB viewers on Monday that he “didn’t believe a word” of Duchess Meghan’s mental health battle, the Duchess of Sussex wrote a formal letter of complaint @ITV’s chief executive Carolyn McCall. — Omid Scobie (@scobie) March 10, 2021

Laatste uitzending Piers Morgan

Morgan maakte dinsdag zijn laatste uitzending. Co-presentator Alex Beresford viel hem live in de uitzending aan op zijn uitlatingen, waarna Morgan boos de studio uit stormde. ITV maakte korte tijd later bekend dat de presentator per direct stopt.

Morgan blijft ondertussen bij zijn mening. „Maandag zei ik dat ik Meghan niet geloofde. Ik heb nu de tijd gehad om hier over na te denken en ik geloof haar nog steeds niet”, schrijft hij vandaag op Twitter. „Als je dat wel doet, is dat ook oké. Bedankt voor alle liefde, en haat. Ik ga meer tijd besteden aan mijn meningen.” Hij plaatst er een foto en quote bij van Winston Churchill, wat wederom bij velen niet in goede aarde valt.



On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Als hem vandaag om een reactie wordt gevraagd, blijft hij bij zijn standpunt. „Ik geloof geen woord van wat er uit de mond van Meghan Markle komt. Ze heeft grote schade aangericht aan het Britse monarchie en ook bij de koningin, en dat terwijl Philip in het ziekenhuis ligt. Als ik op m’n zwaard moet vallen voor het uiten van een eerlijke mening, dan is dat maar zo.”



#PiersMorgan

Op social media is Piers Morgen al dagen een geliefd onderwerp. Ook voor woordgrapjes.



Mr. Morgan resigned? Guess he couldn't take the "pier" pressure pic.twitter.com/IStmxZPyTE — Agent00Sutton ™️ ⚖️ (@suttonimpaQt) March 10, 2021

Piers Morgan zelf is ondanks alle tumult rondom zijn persoon best wel in z’n nopjes, getuige z’n laatste bericht.



