Prins Harry schrijft emotionele boodschap voor kinderen die ouder aan corona hebben verloren

Prins Harry doet een emotioneel boekje open over het overlijden van zijn moeder, Prinses Diana. In een boek dat geschreven is voor kinderen die een ouder hebben verloren aan het coronavirus, schrijft Harry over het verliezen van zijn eigen moeder. Harry was twaalf toen hij zijn moeder verloor en „hoewel het verliezen van een ouder een enorme leegte achterlaat, leven de herinneringen aan deze ouder altijd voort”.

„Toen ik nog jong was verloor ik mijn moeder. Destijds wilde ik het niet geloven of accepteren, en het liet een enorm gat in mij achter”, schrijft prins Harry. „Ik weet hoe je je voelt en ik wil je ervan verzekeren dat het gat na verloop van tijd gevuld zal worden met zoveel liefde en steun… Als een ouder naar de hemel gaat, zo heb ik me laten vertellen, gaan hun geest, hun liefde en hun herinneringen daar niet heen. Ze blijven bij je en je kunt ze voor altijd vasthouden.”

Praten over verlies ouder is moeilijk

Het boek dat Hospital by the Hill heet, vertelt het verhaal van een kind wiens moeder aan de frontlinie van het coronavirus werkte en uiteindelijk aan het virus overleed. Het boek is gratis beschikbaar voor kinderen in het Verenigd Koninkrijk.

Chris Connaughton, auteur van het boek, liet op de website van het boek weten dat schrijven over de dood moeilijk is, maar dat erover praten misschien nog wel moeilijker is. Het boek is dan ook geschreven met hulp van experts op het gebied van kinderen die hun ouders verloren zijn.

„Het is altijd moeilijk en vreselijk om iemand waar je van houdt te verliezen, om iemand te verliezen die van jou hield”, schrijft Connaughton. „Aan wie je ook denkt, ik hoop dat dit verhaal de moeilijke en vreselijke dingen iets makkelijker maakt.”

‘Heb aanwezigheid Diana gevoeld’

Prins Harry spreekt vaak liefdevol over zijn moeder. In gesprek met Oprah vertelde hij nog dat het enige wat prinses Diana had gewild „is dat wij gelukkig zouden zijn”. Diana zou volgens Harry „erg boos” zijn geweest wegens de manier waarop Meghan behandeld wordt.

Ook de beslissing om het Britse koninklijke huis te verlaten, schrijft hij deels aan Diana toe. „Ik heb meegebracht wat mijn moeder me heeft nagelaten. Zonder dat, zouden we dit niet hebben kunnen doen. Terugkomend op wat mijn moeder hiervan zou vinden, denk ik dat ze het aan zag komen. Ik heb haar aanwezigheid tijdens het hele proces gevoeld.”