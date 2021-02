Sportinstructrice filmt zonder enig besef beelden van staatsgreep Myanmar

Een sportinstructrice uit Myanmar lijkt zich van geen kwaad bewust als ze haar sportroutine opneemt voor een video. Maar op de beelden is te zien dat achter haar een staatsgreep plaatsvindt.

Het rommelt behoorlijk in het Aziatische land Myanmar. De afgelopen weken dreigde de legertop al met een staatsgreep. Maandag kondigt het leger de noodtoestand af, waardoor het wettelijk een jaar lang de macht kan houden.

Eerste momenten van staatsgreep

Er doken bijzondere beelden op van sportinstructrice Khing Hnin Wai die zorgeloos haar sportroutine opnam vlakbij het parlementsgebouw. De instructrice lijkt zich van geen kwaad bewust en voert doodgewoon haar danspasjes uit. Wat de maker van de video niet weet is dat zij de eerste momenten van een dramatische staatsgreep vastlegt. Op de achtergrond verschijnen een aantal SUV’s die met hoge snelheid richting het parlement van Myanmar rijden.

Op de beelden zien we een controlepunt van het Assembly of the Union-Complex in de hoofdstad Naypyidaw. Het naderende konvooi lijkt bijna op de maat van de dansmuziek het parlement te bereiken en dat zorgt voor bijzondere beelden.



A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021

Maanden op deze locatie

De danseres gaat op de video onverstoord verder en lijkt zich niet bewust te zijn wat zich achter haar afspeelt. Op de beelden is te zien dat personen uit de auto’s stappen en de barricades openen. Dit is het begin van de coup.

Zelf schreef de instructrice op haar Facebook-pagina over de video: „Hoe synchroon met de achtergrondmuziek en het achtergronddecor!” Ze legt verder uit dat ze deze video maakte voordat ze het nieuws van de coup op het nieuws hoorde. „Deze video, die ik maakte voor een aerobics danswedstrijd is een onvergetelijke herinnering geworden.”

De sportinstructrice filmt blijkbaar al maanden dansvideo’s op deze locatie en bevestigt zelf dat deze video echt is. De beelden die de instructrice op haar Facebookpagina plaatste, gaan inmiddels viral en internetgebruikers hebben ondertussen de danseres in meerdere historische momenten gefotoshopt. Waaronder de bestorming van het Amerikaanse Capitool.



As expected, Internet has immediately turned her into a meme and copy pasted her with the song to other unexpected events, such as this US Capitol riot in Washington DC.

What a time to be alive LOL

Capital Coup Dancer https://t.co/ZhPsoidH9J via @YouTube — Mohamad Farouq Arifin (@FarouqArifin) February 2, 2021

Verkiezingswinst aanleiding

Gisterochtend arresteerde de militaire politie van Myanmar staatsadviseur Aung San Suu Kyi en nog een aantal belangrijke figuren van de regering. In de hoofdstad en Yangon is al het telefoonverkeer afgebroken. Aanleiding voor de gevreesde coup is de verkiezingswinst van afgelopen november in het Aziatische land. Volgens het leger en een deel van de bevolking zouden deze verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.

