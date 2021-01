Okselhaar en tattoo’s: bonusdochter Kamala Harris tekent modellencontract

Slechts een week na de inauguratie van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris heeft Ella Emhoff, de bonusdochter van Harris een modellencontract bij IMG Models in de wacht gesleept, zo meldt De Standaard. Ella Emhoff is de dochter van Harris’ man Doug Emhoff en zijn ex-vrouw Kerstin Emhoff. De 21-jarige deed al eerder modellenwerk voor een kleiner bureau.

De bonusdochter van Harris viel tijdens de inauguratie vooral op wegens haar Miu Miu-look en sleepte zo een modellencontract in de wacht. Ivan Bart, de baas van modellenbureau IMG Models vindt ‘dat Ella de hedendaagse tijd belichaamt’. „Het gaat al lang niet meer om vorm, maten of geslacht. Het gaat om wat iemand uitstraalt en Ella straalt een bepaalde vrolijkheid en durf uit.”

Okselhaar en tatoeages

Deze vrolijkheid en durf zijn ook terug te zien op het Instagram account van Emhoff, waar ze poseert in felgekleurde kleding. Ook haar okselhaar en tatoeages verbergt de 21-jarige niet. „Voor iemand die, net als veel andere jonge meiden, niet altijd genoeg zelfvertrouwen heeft gehad, is het best wel intimiderend om in een wereld te leven die enorm gefocust is op je lichaam”, stelt Emhoff. „Ik vind het belangrijk om te laten zien dat het oké is om gekke tatoeages of een raar kapsel te hebben.”



Naast haar modellenwerk studeert Emhoff aan de Parsons School of Design in New York. Daar focust ze zich vooral op kunst en textiel. Sinds haar opvallende verschijning tijdens de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris heeft ze er enorm veel volgers op social media bijgekregen. Voor de inauguratie had Emhoff zo’n 50.000 volgers op Instagram, maar inmiddels zijn dat er ruim 370.000.

Ook modellencontract voor Amanda Gorman

Ella Emhoff is echter niet de enige die na haar verschijning bij de inauguratie een modellencontract heeft getekend. Ook dichteres Amanda Gorman heeft inmiddels een contract bij IMG Models getekend. De 22-jarige liet een diepe indruk achter met het gedicht dat ze tijdens de inauguratie voordroeg.

