India keurt AstraZeneca goed als eerste vaccin tegen coronavirus

India heeft een eerste vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd. Het gaat om het middel dat is ontwikkeld door AstraZeneca en Oxford, maakte minister van Informatie Prakash Javdekar bekend. De voorbereidingen voor een grote vaccinatiecampagne in het 1,3 miljard inwoners tellende land zijn al in volle gang.

India volgt met de goedkeuring het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. Dat gaf vorige maand groen licht voor het gebruik van het coronavaccin. Minister Javdekar zei dat het middel in India geproduceerd kan worden door het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld. Die Indiase versie van het vaccin wordt Covishield genoemd.

Nepvaccins

Serum zou al miljoenen doses van het middel hebben geproduceerd. In het land wordt zaterdag op grote schaal geoefend voor de grote inentingscampagne, die mogelijk volgende week al begint. Medisch personeel ging alvast met nepvaccins aan de slag op locaties waar straks mensen worden ingeënt.

India heeft na de VS het hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld gemeld. Bij ruim 10 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen en zo’n 149.000 patiënten zijn overleden. Het wordt als een uitdaging gezien om op grote schaal mensen in te enten in het uitgestrekte land met soms gebrekkige infrastructuur.

Voordeel

Het middel van AstraZeneca brengt voor India een duidelijk voordeel met zich mee: het hoeft niet onder extreem lage temperaturen opgeslagen te worden, zoals bij het Pfizervaccin wel het geval is. Dat zou het eenvoudiger maken om het middel naar afgelegen gebieden te vervoeren en daar op te slaan. Ook zou het AstraZeneca-vaccin relatief goedkoop zijn.

Minister Javdekar zei zaterdag dat het middel een dag eerder al was goedgekeurd voor gebruik in noodsituaties. De medische toezichthouder heeft dat nog niet bevestigd. Het coronavaccin van AstraZeneca mag nog niet worden gebruikt in de Europese Unie. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft vooralsnog alleen het Pfizer-vaccin goedgekeurd.

Lees ook: Opvallende oproep van Sunweb: ‘Boek bij de concurrent’