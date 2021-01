Besmeerde broodjes mee de grens over? Door brexit mag dat niet meer

Een lekker belegd broodje mee als je naar de overburen gaat? Dat zit er voor de Britten niet meer in. Wie de Noordzee wil oversteken, doet dat zonder bammetje met worst (of andere vleeswaren). Dankzij de brexit, en de daarbij horende handelsakkoorden, is het invoeren van voedingsmiddelen als vlees en vis niet meer toegestaan.

Op Kerstavond werd een handelsakkoord gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. En daarom veranderde de manier waarop Nederland grenscontroles uitvoert ook, vanaf 1 januari. Maar dit hadden de Britten toch niet verwacht.

‘Welcome to the brexit’

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk verbazen zich dan ook over een situatie tijdens een grenscontrole bij de haven van Hoek van Holland. In een tv-reportage van EenVandaag is namelijk te zien hoe een douanier een Britse reiziger controleert, en daarbij ook zijn lunchpakket onder ogen neemt. En dan gaat het mis: „Zitten er op alle boterhammen vleeswaren?”, vraagt de douanier. Volgens de automobilist is dat inderdaad zo, en dan wordt hem meegedeeld dat al het eten in beslag wordt genomen.

„Mag ik de vleeswaren eraf halen en het brood houden?”, vraagt de automobilist. Nee, zelfs dan mag het eten niet mee. Alles wordt ingenomen. „Welcome to the brexit, sir, I’m sorry.” En zulke situaties komen vaker voor, in de reportage van EenVandaag zijn dan ook containers vol met ingenomen voedsel te zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Welcome to the Brexit sir, I'm sorry" The most iconic line from the Dutch Border Force https://t.co/yHrS0f8KMc — Dr Anna Jerzewska (@AnnaJerzewska) January 11, 2021

‘Ze stelen ons broodje’

De Britten vinden het maar wat raar (en lollig) dat hun door moeders zo lekker gesmeerde bammetjes ingenomen worden. Meerdere Engelse media schrijven over het enthousiasme waarmee de Nederlandse douaniers de regels naleven, maar de Engelse burgers gaan los met veel memes en grappen. „Ze stelen ons broodje met ham!”, twittert iemand bijvoorbeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iemand anders vergelijkt de brexit in 2016, toen het allemaal begon, met de brexit in 2021. „Brexit 2016: meer geld voor de nhs. Brexit in 2021: de Nederlanders stalen je broodje maar dat wel het minst erge gevolg van de brexit.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brexit in 2016: more money for NHS

Brexit in 2021: the Dutch took your sandwich but that is the least of your problems caused by Brexit — Chris Bakker (@cwbbakker) January 11, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Welcome to Brexit! Now gimme that sandwich!" — FAT40+ (@FAT40PLUS) January 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This is what all those getting angry about the Brexit ham sandwich are like right now: pic.twitter.com/05QDiMSRcY — Retro Stu (@retrollectables) January 12, 2021

Lees ook: Twitter gaat los op de vaccinatievoordringers: ‘Te bizar voor woorden’