WHO roept op Europese landen op tot actie tegen virusmutatie

Landen in Europa moeten steviger maatregelen nemen tegen het coronavirus, omdat er er een nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus circuleert. De Europese afdeling van Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept daartoe op.

De mutatie is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk en is ook vastgesteld in Nederland, Denemarken en Australië, meldt de WHO. Een WHO-woordvoerder zegt dat alle Europese landen hun controle en preventieaanpak moeten verdubbelen. Landen wereldwijd moeten het dna van het virus zoveel mogelijk onderzoeken en de gegevens delen. Dat moeten ze vooral doen als in verschillende landen dezelfde mutaties worden gevonden.



Nachtelijke mail van de Rijksoverheid betekent meestal niet veel soeps. Er wordt een vliegverbod ingesteld voor luchtverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk per 20 december 2020 om 06.00 uur plaatselijke tijd vanwege de mutatie van het COVID-19 virus (1/2) pic.twitter.com/JY3ou06E63 — Mike Muller (@_MikeMuller) December 19, 2020

‘Veel besmettelijker’

Volgens Londen is de nieuwe virusvariant veel besmettelijker. Daar is dan ook een strenge lockdown ingevoerd, net voor kerst. Mensen in Londen en bepaalde delen van Engeland mogen alleen naar buiten als dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan.

De WHO heeft aanwijzingen dat het gemuteerde virus makkelijker zou kunnen overspringen tussen mensen. Ook zou het invloed kunnen hebben op coronatesten, maar er is geen bewijs dat de ziekte er erger door wordt. Marcel Levi, ziekenhuisbaas in Groot-Brittanië, zei: „Mensen worden er niet zieker van, vaccinatie werkt even goed bij deze mutatie van het virus. Het gaat alleen wel veel sneller.” Eerdere berichten meldden dat het gemuteerde virus mensen 70 procent sneller besmet, maar dat wil de arts niet bevestigen.



'We moeten ons geen illusies maken. Deze variant is allang in Nederland. Het virus houdt zich niet aan grenzen en heeft geen paspoort', aldus ziekenhuisdirecteur Marcel Levi vanuit Londen. Kijk straks naar #Buitenhof op @NPO1. pic.twitter.com/bzCBfqGfIK — Buitenhof (@Buitenhoftv) December 20, 2020

Nederland, België en Italië laten geen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk meer toe. Oostenrijk werkt daaraan en landen als Frankrijk, Duitsland en Letland overwegen de vluchten op te schorten.

