Ook in de VS beginnen ze met vaccineren, ‘Trump en Pence behoren bij de eersten’

Ook in de Verenigde Staten gaan ze beginnen met vaccineren tegen het coronavirus. De eerste lichting vaccins komt vandaag naar verwachting aan op 145 plekken in het land. Het Verenigd Koninkrijk begon afgelopen week al met vaccineren. Er worden naar verwachting zo’n 3 miljoen vaccins gedistribueerd naar de VS, in slechts een week tijd. Een deel van die eerste lichting vaccins komt morgen aan op nog eens 425 plekken en woensdag op de laatste 66 plekken. Vandaag dus op 145 plekken. De vaccins zijn ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech. Het vaccin werd vrijdag goedgekeurd door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA.

Volgens The New York Times is het vaccin als eerst bestemd voor zorgpersoneel en bewoners van verpleeghuizen. De overheden van afzonderlijke staten mogen echter zelf bepalen wie als eerste wordt ingeënt. De vaccinaties zijn gratis.

‘Trump en Pence een van de eersten’

De Amerikaanse president Donald Trump, vice-president Mike Pence en andere topbestuurders kunnen als een van de eersten het coronavaccin van Pfizer en BioNTech toegediend krijgen. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij de vaccinatieplannen.

Volgens de bronnen wordt belangrijk personeel in het Witte Huis en bestuurders in de Amerikaans regering in de komende tien dagen gevaccineerd. Trump is al besmet geweest met het virus, dus het staat nog niet vast of hij het vaccin meteen krijgt.

Oudere overheidsfunctionarissen worden ook als een van de eersten gevaccineerd, meldde John Ullyot van de Nationale Veiligheidsraad. Dit is volgens het protocol dat ervoor moet zorgen dat de Amerikaanse overheid kan blijven functioneren tijdens een pandemie of een noodsituatie.

‘Kijk ernaar uit’

Het mag en kan dus, snel een vaccin halen als je de president van de Verenigde Staten bent. Maar Donald Trump heeft gezegd dat hij nog niet aan de beurt is. Ook wil hij dat het personeel in het Witte Huis pas ergens later in het programma aan de beurt komt. De Amerikaanse president zei wel ernaar uit te kijken op een geschikt moment gevaccineerd te worden.

„Mensen die in het Witte Huis werken moeten het vaccin ergens later in het programma krijgen, tenzij er een specifieke noodzaak is. Op mijn verzoek is deze aanpassing gedaan”, reageerde Trump via Twitter.



People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Vice-president Mike Pence had eerder al gezegd zich te zullen laten vaccineren, zodra die mogelijkheid er is. „Het eerste moment dat het voor iemand in mijn categorie passend is om een vaccin te krijgen, weet dan dat ik en mijn familie niet zullen aarzelen.”

De Verenigde Staten zijn vooralsnog van alle landen het hardst getroffen door de coronapandemie. Het land telt volgens officiële cijfers zowel het hoogste aantal vastgestelde besmettingen als de meeste sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Het dodelijke longvirus werd in de VS al bij meer dan 16 miljoen mensen vastgesteld en is bijna 300.000 personen fataal geworden.

