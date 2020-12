‘Ontploffing Nashville was zelfmoordaanslag’

Vrijdag vond er een zware ontploffing plaats in het centrum van de Amerikaanse stad Nashville. Volgens onderzoekers van de explosie was dat waarschijnlijk een zelfmoordactie, zeggen ze tegen nieuwszender CNN gezegd.

Gisteren hadden de onderzoekers al gemeld dat er menselijke resten in de buurt van de ontploffing zijn gevonden. Wie er achter de aanslag zit is niet bekend.

In het centrum van Nashville, de hoofdstad van de countrymuziek, ontplofte vrijdag een autobom in een geparkeerde camper. In de paar minuten voor de knal klonk vanuit de camper een oproep om het gebied te verlaten. Eerder op de dag waren er schoten gelost in de omgeving.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

NEW IMAGES: Incredible devastation on Nashville’s 2nd Ave. as a result of the #nashvillebombing pic.twitter.com/vbrSZ3hJUj — Phil Williams (@NC5PhilWilliams) December 27, 2020

Vooraf aangekondigd

De politie onderzoekt nog honderden tips en aanwijzingen. Een 63-jarige inwoner van Nashville is aangemerkt als ‘person of interest’, omdat hij mogelijk de eigenaar van de opgeblazen camper is. Dat schrijft zender CBS News. Een FBI-agent heeft echter gezegd dat er waarschijnlijk geen andere verdachten zijn van betrokkenheid bij de ontploffing.

De politie deed nog wel een huiszoeking in Antioch, een plaats in de buurt van Nashville. Mogelijk heeft het adres te maken met de camper waarin de bom was geplaatst.

De explosie, die door de pleger van te voren werd aangekondigd, heeft grote schade veroorzaakt. Zeker drie mensen raakten gewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

putting this back on my TL for anyone that hasn’t seen it. this is real footage, real audio. this message was being broadcast from the RV that exploded. #nashvillebombing pic.twitter.com/VGWTLaz0WD — camille 🌷✨ (@angclreyes) December 26, 2020

Noodhulp

Na de zware explosie vragen de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee president Donald Trump om hulp. „De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat”, schrijft de gouverneur van de staat, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump. De gouverneur heeft de brief aan zijn partijgenoot ook op Twitter gezet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I have requested an emergency declaration from @POTUS to support ongoing efforts and relief. pic.twitter.com/7vwrvN1FBw — Gov. Bill Lee (@GovBillLee) December 26, 2020

Lees ook: WhatsApp doet het in 2021 niet meer op deze telefoons