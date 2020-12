Nederlanders zitten vast in het VK en komen niet meer weg: ‘Alles is dicht’

Het is chaos in het Verenigd Koninkrijk. Voedseltekorten worden verwacht en vliegreizen vanuit het VK worden belemmerd. Ook Nederlanders die daar nu zitten, voelen de chaos en komen niet meer terug. Buitenlandse Zaken wordt platgebeld.

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk die de feestdagen in Nederland wilden doorbrengen, hebben hun plannen moeten afblazen. Het Verenigd Koninkrijk zit zo goed als op slot nu passagiersvluchten, treinen en bootverbindingen geannuleerd zijn.



Unfortunately it is currently not possible to travel from the UK to the Netherlands, see https://t.co/txSn836pI4

^TB — Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) December 21, 2020

Nederlanders in het VK

Sociale media staan vol met berichten van bezorgde Nederlanders met vragen over hoe zij Nederland nog kunnen bereiken. Na het nieuws dat vliegtuigen geweerd zouden worden, probeerden mensen een treinticket of kaartjes voor de boot te kopen. Maar ook dat is geen optie meer. Charissa Koning uit East Sussex had nog geen tickets. „Ik wilde met Kerstmis naar Nederland, omdat ik er al maanden niet ben geweest vanwege corona. Ik was van plan last-minute te boeken, maar alles is dicht.”



This is the latest information: https://t.co/txSn836pI4

^TB — Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) December 20, 2020

Floor Martens uit Newcastle had een vliegticket voor zondag. „Ik zou in de ochtend vliegen. Toen mijn wekker afging en ik op mijn telefoon keek hadden mijn broertje en moeder gebeld.” Haar broer stuurde dat ze niet naar het vliegveld moest gaan. Haar vlucht ging niet door. Omdat ze er zeker van wilde zijn dat ze weer terug kon keren naar Nederland, annuleerde ze al haar plannen. „Ik snap wel waarom deze keuze is gemaakt, maar ik ben behoorlijk teleurgesteld.”

De boot gemist

De dochter en man van Liesbeth Chamuleau zitten vast in het zuiden van Engeland. Haar man was zaterdag naar Engeland gevlogen om hun dochter te verhuizen en op te halen. „Toen werden ze zondag wakker en waren alle vluchten gecanceld.” Liesbeth probeerde nog snel een boot te boeken, maar in de loop van de dag veranderde de situatie. „Gelukkig zitten ze samen in een hotel en ben ik hier in Nederland met mijn andere dochters.” Maar hoe en wanneer haar familie thuis kan komen, is niet duidelijk.

Verhuizing

Het gezin van Marieke Nauta zit middenin een verhuizing van Engeland naar Nederland. „Een paar maanden geleden hebben we besloten terug te verhuizen naar Nederland mede door het Britse overheidsbeleid met betrekking tot brexit en corona.” De spullen zijn al in Nederland, maar omdat het gezin zelf tien dagen in isolatie wilde, is de verhuizing plots verhinderd. „Dit heeft grote praktische en emotionele gevolgen, vooral voor de kinderen. De Nederlandse overheid heeft gezegd dat Nederlanders te allen tijde toegelaten zouden worden. Niemand zag dit aankomen. Nu is ons risicomijdend gedrag bestraft.”

Telefoontjes Buitenlandse Zaken

Honderden Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk verblijven, hebben zich gisteren gemeld bij het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar kwamen twee keer zoveel telefoontjes binnen als normaal. Het merendeel belde met een verzoek om informatie, meldt een woordvoerder van het ministerie.

Enkele tientallen bellers gaven aan dat zij echt terug moeten naar Nederland. Maar in principe worden geen mensen gerepatrieerd. „We kijken wat we kunnen doen, afhankelijk van de situatie”, zegt de woordvoerder. Sommige problemen kunnen wellicht „ter plaatse” worden opgelost, bijvoorbeeld voor mensen die afhankelijk zijn van bepaalde medicijnen.

Buitenlandse Zaken gaf eerder al aan dat het kabinet uitgaat van „zelfredzaamheid” van mensen die op reis gaan naar het buitenland. Het kabinet raadt al sinds begin november dringend aan dat alleen te doen als het echt noodzakelijk is. Dat advies is ingesteld juist voor situaties als deze, waarbij voor een land plotseling strenge beperkingen gaan gelden.

