Donald Trump tijdens vroege kerstreceptie: ‘Zie jullie in 2024’

Wie dacht van Donald Trump af te zijn na 20 januari 2021, heeft het mis. „Ik zie jullie over vier jaar”, zei hij tijdens een nu al gehouden kersttoespraak in het Witte Huis.

Kamala Harris kan haar borst vast natmaken voor de presidentsverkiezingen van 2024, zo lijkt de nog zittende president van de Verenigde Staten te willen zeggen.

Het moet natuurlijk nog maar gebeuren. Over vier jaar is Donald Trump 78 jaar oud en staat hij misschien iets anders in de wedstrijd. Al lijkt de wens daarbij vader van de gedachte. Het Trumpisme tiert welig en een straatvechter geeft nou eenmaal nooit op.

Donald Trump blikt vooruit

Tijdens een kerstreceptie in het Witte Huis, met de overgebleven republikeinen die achter Donald Trump staan, sprak de huidige president zijn publiek toe. Naast de inmiddels bekende kreten over fraude liet hij doorschemeren voor het presidentschap van 2024 te gaan. De echtheid van de onderstaande video is bevestigd door The Associated Press.



Trump at the White House Christmas party: "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years, otherwise I'll see you in four years." h/t @ZekeJMiller, @colvinj pic.twitter.com/72Q3bVY3jP — Andrew Solender (@AndrewSolender) December 2, 2020

„Het waren vier fantastische jaren en we proberen er nog vier jaren aan vast te plakken. Anders zie ik jullie in 2024”, aldus Donald Trump tegen de menigte, die hem luidkeels toejuichte na zijn speech.

Anti-campagne tot 2024?

Wat Donald Trump in ieder geval al heeft bereikt, is dat de verkiezing van Joe Biden bij veel Amerikanen het referentiekader in gaat als de ‘gestolen overwinning’. Maar als er geen heel gekke dingen gebeuren, wordt Sleepy Joe op 20 januari gewoon geïnaugureerd als president. Daarbij krijgt hij direct een paar interessante thema’s voor zijn kiezen, zoals Iran en China.

Trump maakte vannacht, Nederlandse tijd, ook nog een officieel statement:



Statement by Donald J. Trump, The President of the United States Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

Als Donald Trump daadwerkelijk voor het presidentschap van 2024 gaat, dan vallen Iran en China in het niet bij de continue anti-campagne die nu al begonnen is. Vier jaar lang zal hij als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Joe Biden hangen. Ook al moet de fanatieke Twitteraar het Witte Huis straks verlaten, de man met de rode pet blijft voor veel Amerikanen hun president. Die er alles aan zal doen het werk van zijn opvolger zo veel mogelijk te verstoren. Via de media, social media, rally’s… Nee, rustig zal het voorlopig niet worden in Amerika.

