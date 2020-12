Alles voor de liefde: topman Zalando stopt voor carrière van zijn vrouw

Je mag dan de baas van een gigantisch modeketen zijn, een relatie brengt ook offers met zich mee. Zalando-topman Robin Ritter stopt na elf jaar bij het bedrijf om zijn vrouw de ruimte geven voor haar carrière.

Dat schrijft Ritter in een verklaring op de website van het bedrijf. Ritter is een van de drie topmannen van Zalando en legt op 38-jarige leeftijd zijn functie neer. „Na meer dan elf geweldige jaren, waarin Zalando mijn prioriteit is geweest, voel ik dat het nu tijd is om mijn leven een andere richting te geven. Mijn vrouw en ik hebben afgesproken dat de komende jaren haar professionele ambities de voorrang krijgen”, vertelt hij.

Schoenenstart-up

Samen met Robert Gentz en David Schneider is Ritter vanaf dag één betrokken geweest bij de oprichting van de online winkelketen. Wat ooit begon als een Berlijnse online schoenenstart-up groeide uit tot een wereldwijde modewebwinkel. Momenteel zijn hier veertienduizend mensen werkzaam.

Zijn collega’s Gentz en Schneider zullen zonder de derde topman verdergaan met het bedrijf. In de verklaring bedanken de collega’s Ritter voor zijn werkzaamheden en noemen hem een rolmodel voor velen in het bedrijf.

