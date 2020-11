Auto rijdt tegen hek kantoor Merkel: ‘Verdomde kinderen en oude mensen moordenaars’

Een automobilist is vandaag tegen het hek van het kantoor van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn gereden. Dat heeft een ooggetuige aan persbureau Reuters gemeld. De man is aangehouden en werd in een rolstoel afgevoerd.

Dezelfde auto is in 2014 ook al tegen het hek gereden. Dat melden Duitse media. De 54-jarige man die nu achter het stuur zat, zou Merkel een brief hebben willen overhandigen.

Er stonden teksten geschreven op de auto, wat erop lijkt te wijzen dat het een gerichte actie was. Op foto’s op internet is te zien dat aan een kant „Stop de globaliseringspolitiek” staat. Op het andere portier is de tekst ‘Jullie verdomde kinderen en oude mensen moordenaars’ te lezen.



Car crashed into the gate of the office of Angela Merkel in Berlin pic.twitter.com/jr49RD9ebI — @WADIBIG (@wadibig) November 25, 2020

Of dit inderdaad een gerichte actie was, gaat de politie nu onderzoeken. Direct na de botsing kwamen tientallen politiemensen en andere hulpverleners naar de plek. De auto had een kenteken uit de regio Lippe in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Corona-aanpak

Of Merkel überhaupt in het kantoor was op het moment van het incident, is niet duidelijk. Het Bundeskanzleramt staat aan de Platz der Republik nabij het parlementsgebouw in het centrum van de Duitse hoofdstad.



Merkel heeft vanochtend het wekelijkse overleg met de leiders van de zestien deelstaten over de aanpak van de coronapandemie. Hoog op de agenda staan de maatregelen die rond de feestdagen gelden.

Duitsland was de afgelopen maanden het toneel van soms gewelddadige protesten tegen de coronamaatregelen.

