Politie Hongkong bestookt demonstranten met pepperspray

De politie heeft pepperspray afgevuurd naar demonstranten en arrestaties verricht in Hongkong tijdens protesten tegen het uitstellen van de verkiezingen en de Chinese veiligheidswet.

De parlementsverkiezingen werden uitgesteld door leider Carrie Lam in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het besluit is echter ook een klap voor de pro-democratiebeweging, die had gehoopt op een historische meerderheid. In de Wetgevende Raad, zoals het parlement van Hongkong heet, wordt de helft van de leden verkozen en de andere helft benoemd. De benoemde leden zijn doorgaans als pro-China.



Hundreds of Hong Kong protesters march to oppose postponed elections, new law https://t.co/XyKh1NYnDR pic.twitter.com/dnW5uvrN04 — Reuters (@Reuters) September 6, 2020

‘Vechten voor ons stemrecht’

„Vandaag is onze verkiezingsdag, we moeten ons verzetten om te vechten voor ons stemrecht”, zegt een van de demonstranten. De verkiezingen zouden de eerste zijn geweest sinds China in juni de omstreden veiligheidswet voor Hongkong aannam. Volgens critici is het doel van die wet om een einde te maken aan de status aparte van de voormalige Britse kroonkolonie. In principe heeft Hongkong een eigen parlement, vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht. De regering van Hongkong beweert dat er geen politiek motief schuilgaat achter het uitstellen van de verkiezingen.

Duizenden politieagenten waren gestationeerd rondom het stadsdeel Kowloon. Demonstranten zwaaiden met protestborden en scandeerden anti-regeringsleuzen zoals „bevrijd Hongkong”. Die leus is verboden onder de Chinese veiligheidswet.



HKFP_Live: Police have deployed in force around Kowloon after denying permission for a protest on what would have been the now-delayed legislative election day. pic.twitter.com/4P5ChlLdX2 — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) September 6, 2020

90 demonstranten opgepakt

De politie laat weten dat inmiddels 90 demonstranten zijn opgepakt en aangeklaagd. Ze zijn aangeklaagd voor illegale samenscholingen, verstoring van de openbare orde en het tegenwerken en aanvallen van de politie.

Onder de arrestanten zijn ook de burgerrechtenactivist Figo Chan, voormalig parlementariër Leung Kwok-hung en activist en politicus Raphael Wong. De drie prominenten van de democratische beweging zijn aangehouden omdat zij een verzameling van meer dan dertig mensen leidden, aldus de politie.