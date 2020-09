Overlijdensaktes in sommige delen van Mexico op vanwege hoge aantal coronadoden

Mexico moet 1,1 miljoen overlijdensaktes bij laten drukken omdat die in sommige delen van het land zijn opgeraakt door het hoge aantal coronadoden. Dat zegt de Mexicaanse onderminister van Preventie en Gezondheidsbevordering Hugo Lopez Gatell.

Mexico heeft tot dusver meer dat 67.000 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Alleen in de Verenigde Staten, Brazilië en India zijn dat er meer.

Oversterfte

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt het werkelijke Mexicaanse dodental waarschijnlijk hoger dan het officiële omdat het Midden-Amerikaanse land maar een beperkte testcapaciteit heeft. Dat vermoeden leek zondag te worden bevestigd door overheidscijfers die een oversterfte van 122.765 personen van maart tot augustus lieten zien. Vooral in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar gingen meer mensen dood dan in een normaal jaar zou zijn verwacht.

Desondanks omschreef president Andres Manuel Lopez Obrador het coronabeleid van zijn regering als ‘heel goed’. Onderminister Lopez Gatell wijst er echter op dat in sommige deelstaten waaronder de staat Mexico de overlijdensaktes op zijn geraakt.

Nieuwe overlijdensaktes

De autoriteiten zijn de laatste weken bezig geweest nieuwe overlijdensaktes aan te voeren vanuit regio’s waar nog voorraden over waren. „Ze zijn bijna op in Mexico-Stad”, zegt Lopez Gatell. De eerste nieuwe overlijdensaktes kwamen donderdag aan op hun bestemming, net voordat de opnieuw gedistribueerde exemplaren opraakten, zei de onderminister. „Het is een behoorlijk intensieve taak geweest.”

Volgens de gegevens van Johns Hopkins University is het coronavirus in Mexico bij 629.406 personen vastgesteld. Van hen zijn er tot dusver 67.326 overleden.



