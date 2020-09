Mexico eist opheldering van VS om situatie migranten

De Mexicaanse autoriteiten hebben opheldering geëist van de Verenigde Staten over de omstandigheden in gevangenissen waarin illegale migranten worden vastgehouden. De overheid wil weten hoe er met gevangenen wordt opgegaan.

Een verpleegster in een detentiecentrum in de staat Georgia sloeg recentelijk alarm omdat vrouwelijke gevangenen ongewild baarmoederverwijderingen en andere gynaecologische procedures zouden hebben ondergaan.

Seksueel misbruik

De Mexicaanse autoriteiten hebben ook laten weten dat het consulaat in El Paso (Texas) contact heeft gehad met een Mexicaanse vrouw die zegt dat ze seksueel is misbruikt door agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. De beschuldigingen richting ICE staan niet op zichzelf.

Onderzoeksjournalistiekplatform ProPublica en de krant The Texas Tribune berichtten in augustus al over cipiers die vrouwelijke gevangenen in een detentiecentrum voor illegalen seksueel misbruikten. ICE liet toen weten de zaak te onderzoeken.

Actie ondernemen

Mexico wil weten of er vrouwen met de Mexicaanse nationaliteit onder de slachtoffers zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat consulair personeel extra attent is op de situatie in de migrantengevangenissen en wil verzekeren dat de rechten van gevangenen worden gerespecteerd.

„De Mexicaanse regering zal direct verdere actie ondernemen middels de diverse diplomatieke en juridische middelen om erachter te komen wat er is gebeurd”, meldt het ministerie in een verklaring. ICE had geen commentaar op de verklaring.

Beschuldigingen zijn ontkend

De klacht van de klokkenluidster over de vermeende baarmoederverwijderingen bij vrouwen uit gevangenis in Georgia werd maandag ingediend bij de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waar ICE onder valt. Het Britse persbureau Reuters interviewde de verpleegster, maar kon haar relaas niet eigenhandig verifiëren. ICE ontkende de beschuldigingen maandag.

De Amerikaanse immigratiedienst kwam eerder in opspraak toen bleek dat het kinderen van illegale migranten scheidde van hun ouders en in kooien opsloot. Beelden van jonge kinderen in de kooien en geluidsfragmenten van huilende peuters die om hun moeder of vader riepen, zorgden voor grote maatschappelijke verontwaardiging.

