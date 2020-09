Man gearresteerd in lugubere paardenzaak: ‘Wat hebben die paarden misdaan?!’

De Franse politie heeft een man gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de lugubere dood van tientallen paarden. Het gaat om een 50-jarige verdachte zonder werk, meldt de openbaar aanklager.

De man werd vandaag aangehouden in Haut-Rhin, een departement grenzend aan Duitsland en Zwitserland. Hij zou zijn herkend op basis van een compositiefoto die gemaakt was aan de hand van verklaringen van een paardenhouder uit het midden van het land, bij wie twee daders in augustus toesloegen.



Duitsland

De verdachte zou in het verleden ook in Duitsland dieren hebben verminkt. Ook is hij in Frankrijk eerder veroordeeld voor drugsdelicten. De aanklager houdt er wel rekening mee dat hij mogelijk niet voor alle incidenten verantwoordelijk is.

Eerder vandaag meldde de politie nog dat twee verdachten hebben weten te ontkomen aan een grote klopjacht. Een paardeneigenaar in de buurt van Dijon zag het tweetal zaterdagavond op zijn weiland en sloeg alarm. Tientallen agenten en een politiehelikopter probeerden het duo te achterhalen, maar volgens de politie liep het spoor dood.

In Frankrijk wordt ontzet gereageerd op de gruwelijke paardenmoorden. „De oorlog aan de paardenmishandelaars is aan. Deze mensen moeten het land uit, justitie moet meedogenloos zijn. Wat hebben die paarden misdaan om zo te worden gestraft?!”



Ruim twintig paarden

Sinds het begin van het jaar zijn meer dan twintig paarden op brute wijze gedood, meestal op weilanden in het noorden van het land. Hun lichamen waren verminkt; bij sommige dieren was een oor afgesneden, waren ogen uitgestoken of de genitaliën afgesneden. Er was nooit vlees van de karkassen weggesneden.

Volgens de politie doken in 2014 en 2016 soortgelijke paardenzaken op, maar zijn het er dit jaar opvallend veel in korte tijd. Onduidelijk is of de verminkingen zijn ingegeven door satanische rituelen, verzekeringsfraude, trofeejacht of een internetuitdaging.

