Kabinet haalt 100 mensen uit Moria naar Nederland, nieuwe delen kamp in brand

Coalitiepartijen kunnen het vooralsnog niet eens worden over de manier waarop Nederland Griekenland kan ondersteunen na de brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Achter de schermen wordt volgens ingewijden gesproken over het ophalen van een beperkt aantal kinderen en kwetsbare mensen.

Het gaat om een kleine honderd mensen, onder wie asielkinderen en kwetsbare mensen. Gisteren zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) nog dat het kabinet niet van plan is om mensen op te nemen die in het kamp zaten. Minister Sigrid Kaag (D66) besloot namens het kabinet om 1 miljoen euro noodhulp te geven.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren het niet eens over de manier waarop Nederland Griekenland kan ondersteunen na de brand gisteren. D66 en ChristenUnie willen altijd al meer vluchtelingen uit de overvolle Griekse kampen in Nederland opvangen. Ook het CDA ging om naar aanleiding van de brand, melden bronnen. De VVD wilde geen extra mensen naar Nederland halen.

Nog geen definitieve aantallen

De partijen spreken nog verder over definitieve aantallen. Wel is duidelijk dat het aantal vluchtelingen dat straks wordt opgevangen uit Moria, wordt afgetrokken van het jaarlijkse aantal vluchtelingen dat Nederland via de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties opvangt. Vanwege het uitlopende coalitie-overleg is een debat over de kwestie enkele uren uitgesteld.

Het overvolle vluchtelingenkamp brandde gisteren grotendeels af. Daardoor hebben ruim 12.000 vluchtelingen geen onderdak meer.

Nieuwe branden

Er woedt sinds vandaag een nieuwe brand in het kamp. Daardoor gaan ook de laatste overblijfselen van het kamp in vlammen op, meldt de Griekse krant Ekathimerini op zijn website. Het vuur brak tegelijkertijd uit op drie verschillende plekken, waaronder de receptie en het centrum waar asielzoekers werden geïdentificeerd. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen.

Doordat het kamp is verwoest moesten veel kampbewoners de nacht buiten doorbrengen. De autoriteiten laten tenten aanvoeren en willen ook migranten op schepen onderbrengen. Volwassenen asielzoekers mogen het eiland niet verlaten.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de eerste brand dinsdagavond werd aangestoken door bewoners die gefrustreerd waren over onder meer de quarantainemaatregelen als gevolg van coronabesmettingen. De regering zei gisteren dat brandstichters hard zullen worden gestraft.

Petitie

Een petitie die het kabinet oproept vijfhonderd weeskinderen uit het vluchtelingenkamp op te nemen, is sinds gisteren ruim 33.000 keer ondertekend, laat ‘DeGoedeZaak’, de burgerbeweging die achter de petitie zit, weten. Eerder deden andere organisaties als Vluchtelingenwerk en de Kinderombudsvrouw ook al een oproep aan de regering om nu vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen.

Naast het opnemen van weeskinderen, willen de initiatiefnemers ook dat de overheid op Europees niveau het voortouw neemt om humanitaire hulp en „een toekomst” te verschaffen aan de circa 13.000 vluchtelingen die door de brand in Moria dakloos zijn geraakt. „Moria is het resultaat van Europees immigratiebeleid en de ondertekenaars willen dat ons kabinet nu verantwoordelijkheid neemt”, stelt DeGoedeZaak.

Macron en Merkel halen vluchtelingen op

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn het eens geworden over het ophalen van in totaal 400 minderjarigen die onbegeleid vastzaten in het vluchtelingenkamp. Mogelijk zullen ook andere EU-landen deelnemen aan de actie, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van ingewijden.

Hoe de verdeling er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Volgens DPA zijn de onderhandelingen met andere landen nog bezig. Het persbureau meldt verder dat Griekenland hier nadrukkelijk niet om heeft gevraagd. Het land wil namelijk geen migranten belonen die vermoedelijk opzettelijk het kamp in brand hebben gezet. Athene vreest dat daardoor ook in andere vluchtelingenkampen onrust zal ontstaan.