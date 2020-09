Goudmijn in Congo stort in, zeker vijftig doden

Zeker vijftig mensen zijn omgekomen toen een goudmijn instortte in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat gebeurde na hevige regenval.

Toen de goudmijn instortte, waren zeker vijftig mensen onder de grond aan het werk. „De schaft was bedekt en niemand kon eruit komen. We hebben het over vijftig jonge mensen”, aldus een woordvoerder. Tot nu toe is nog niemand gered en zijn geen lichamen geborgen.

Bericht over het lot

Bij de mijn wachten honderden mensen op bericht over het lot van de slachtoffers. De mijn was niet onder beheer van een mijnbouwbedrijf, maar is gegraven door particuliere gouddelvers, zegt een medewerker van een Canadees mijnbouwbedrijf dat ook in Congo werkzaam is.



Images from #Kamituga, east DR Congo where at least 50 ppl are thought to have died after an artisanal gold mine collapsed. Area produces nearly all Congo's gold but artisanal excavation techniques are unregulated & highly dangerous. And it's the miners who pay with their lives https://t.co/tIrszcxkHd — Julia Kim (@juliakim6) September 11, 2020

Ongelukken in goudmijnen

Ongelukken in niet-gereguleerde, of verlaten, goudmijnen kosten jaarlijks tientallen mensen het leven in de regio. Zo vielen bij twee ongelukken vorig jaar 43 doden (in oktober) en 19 doden (juni). Die ongelukken werden ook veroorzaakt door hevige regenval en aardverschuivingen. Vaak worden er slecht onderhouden graafmachines ingezet bij de zoektocht naar erts, diep onder de grond.

Deze goudmijn stond in de buurt van Kamituga, een plaats in het oosten van het Afrikaanse Democratische Republiek Congo.

