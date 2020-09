Adoptie Kroatië nog in de kinderschoenen: eerste homostel krijgt pleegkinderen

In Nederland kunnen homostellen ruim tien jaar kinderen adopteren uit het buitenland en pleegkinderen werden vorige eeuw al in huis geplaatst van geliefden van hetzelfde geslacht. Adoptie staat in het katholieke Kroatië nog in de kinderschoenen, of zelfs in minuscule babyschoentjes. Maar de eerste pleegkinderen zijn nu wel geplaatst.

„Gay-koppel krijgt twee pleegkinderen na een lange en harde strijd tegen het systeem, vooroordelen en discriminatie. Bedankt mannen!”, schrijft een jonge Kroaat op social media.



In some other, better news (for better world) – #Croatia gay couple becomes first same-sex foster family for two kids, after long and harsh battle with the system, prejudice and discrimination. Their names are Ivo Šegota and Mladen Kožić; thank you guys! https://t.co/Rz1BZVQsVw pic.twitter.com/rdJ3rvbyeJ — Uros Zivanovic (@UrosZx) September 7, 2020

Want het is inderdaad een bijzonder moment voor het land. Na een lange juridische strijd zijn in Kroatië voor het eerst twee pleegkinderen bij een homostel in huis geplaatst. Het is voor de homogemeenschap in het overwegend katholieke Kroatië een belangrijke stap, zegt Daniel Martinovic van de belangengroep Regenboog Families die het nieuws naar buiten bracht. In Nederland werden in de jaren tachtig van de vorige eeuw al pleegkinderen bij stellen van hetzelfde geslacht in huis geplaatst.

Homorechten Kroatië

Kroatië is sinds 2013 lid van de Europese Unie en heeft geleidelijk gewerkt aan de homorechten in het land. Zo mogen sinds 2014 homostellen een geregistreerd partnerschap aangaan.

In februari bepaalde een hooggerechtshof dat homostellen ook het recht hebben op pleegkinderen. Daardoor was de weg vrij voor de echtgenoten Ivo Segota (39) en Mladen Kozic (37) om eindelijk pleegkinderen in huis geplaatst te krijgen, een strijd die ze sinds 2017 voeren.



"With all the family-less children there are in Croatia, it does not make sense to prohibit us from becoming foster parents" Ivo Segota from the Croatian #Rainbowfamilies association about the discrimination against same-sex couples in foster parenting in Croatia pic.twitter.com/AANSDEVJuT — Juliette Sanchez-L. (@JSanchezLambert) December 7, 2018

Strijd

„Dit geeft ons hoop dat zaken in ons land nog kunnen veranderen”, zegt Martinovic die aangeeft dat de pleegouders zielsgelukkig zijn met de uitbreiding van hun huishouden. Maar volgens Martinovic is de strijd voor „volledige huwelijks- en gezinsgelijkheid” nog niet gestreden. Zo wil hij ook adoptie voor homostellen mogelijk maken, waarbij een kind ook juridisch deel gaat uitmaken van het gezin en dus ook de achternaam krijgt van zijn nieuwe ouders.

