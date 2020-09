Duitse wandelaars vallen voor ogen van familie in de Alpen de diepte in

Drie Duitse wandelaars zijn dit weekeind om het leven gekomen in de Alpen. De drie wandelaars vielen voor de ogen van hun familieleden de diepte in.

Alle drie kwamen ze op andere plekken in het gebergte om. Twee van de doden vielen in Oostenrijk, een derde persoon kwam om het leven in Zwitserland.Twee van de wandelaars kwamen uit het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen.

Middelzware route

Op vrijdag kwam een 72-jarige man om het leven. Hij stortte in het Oostenrijkse Tirol naar beneden. Eerst viel hij van een steile helling en daarna van een verticale bosrand. De man was samen met zijn vrouw en vrienden aan het wandelen in de buurt van Tannheim. De route die zij bewandelden was geclassificeerd als middelzwaar omdat de doorgangen vaak smal en steil zijn.

Op zaterdag kwam er nog een 57-jarige man uit Noordrijn-Westfalen om het leven. Ook hij was aan het wandelen in Oostenrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens het afdalen op de Karhorn in Vorarlberg, zo’n honderd meter van een steile rotswand, nadat hij was uitgegleden. De man en zijn vrouw hadden op de top van de berg hun dochter ontmoet, die met een andere groep ook naar de top was gelopen.

Via ferrata

Ook in de Zwitserse Alpen kwam dit weekend iemand om het leven. Het gaat om een 52-jarige klimmer die in Graubünden van een via ferrata (een met staalkabels uitgezet parcours langs een rotswand) honderd meter naar beneden storten. Ook dit ongeluk gebeurde in het bijzijn van zijn vrouw en andere familieleden.



