Branden woekeren in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos

Er zijn vannacht meerdere branden uitgebroken in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Grote delen van het kamp zijn uitgebrand.

Sinds vorige week donderdag is het inwonerskamp in quarantaine omdat er onder de 13.000 vluchtelingen de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Inmiddels zijn dit er 35.

Meerdere branden teisteren het gebied. Het is nog onbekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Volgens autoriteiten is het kamp geëvacueerd. En het Griekse staatsradiostation ERT bevestigt dat bijna iedereen het kamp heeft verlaten.

Protesten door lockdown

Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van van andere orde, zegt Karin Arendsen, hulpverlener van Stichting Bootvluchteling. Ze is samen met haar medisch team uit het kamp geëvacueerd. „Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden.”

Ook vertelt zij dat het noodhospitaal in gevaar dreigt te komen. Bewoners van Moria vluchtten naar een olijfboomgaard in de buurt. „Wij volgen de situatie op de voet en kijken wat we kunnen doen om zo snel mogelijk hulp te bieden.”

De hulpverlener legt uit dat gisteravond protesten uitbraken in het kamp uit onvrede met de lockdown. Volgens haar heerst er daardoor onrust en een gespannen situatie in het kamp. „Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om op te volgen en te voorkomen dat er paniek ontstaat”, zegt Arendsen. „Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht.”

Zo ligt het kamp er op dit moment bij:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2 — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020

Harde wind

Wie verantwoordelijk is voor het aansteken van de brand is nog niet duidelijk. Het Duitse persbureau DPA meldt dat er verschillende verhalen rondgaan. Sommige kampbewoners zeggen dat de Griekse inwoners van het eiland zelf de brand hebben aangestoken. Anderen melden dat de vluchtelingen de branden hebben gesticht en ook de brandweer hinderden bij het blussen.

Nieuwszender CNN Greece meldt dat er momenteel meerdere branden op Lesbos woeden. Door harde wind is het blussen voor de brandweer lastig en is de verwachting dat het blussen de hele nacht duurt. Het Britse persbureau Reuters meldt dat 28 brandweermannen, geholpen door vrijwilligers de branden in en om Moria proberen te blussen.