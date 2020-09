België zet Noord- en Zuid-Holland op rood: ‘Zeer hoog risico op besmetting’

België zet Noord- en Zuid-Holland vanaf vrijdagmiddag op code rood. Belgen die vanaf vrijdagmiddag vier uur meer dan 48 uur in onder andere Amsterdam, Rotterdam of Den Haag verblijven, moeten na terugkeer dus verplicht een test ondergaan en in quarantaine.

Dat geldt ook voor reizigers uit ons land die vanuit deze gebieden naar België reizen.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies aan omdat het coronavirus in de Randstad weer om zich heen grijpt. Mensen lopen er „een zeer hoog risico op besmetting”. Nu is het reisadvies voor Noord- en Zuid-Holland nog oranje, wat betekent dat België reizigers na aankomst uit deze gebieden slechts aanraadt om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Lees ook: Sinterklaas komt naar Nederland, maar wil geen publiek tijdens de intocht

Wenen

Gebieden die het land, waar het nu de twintigers zijn met de meeste besmettingen, nog meer op rood heeft staan, zijn onder meer Hongarije, Roemenië en Wenen. Vanaf vrijdag staat Wenen ook op rood, evenals grote delen van Frankrijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twintigers momenteel groep met meeste besmettingenhttps://t.co/IqAMuZmXgT Le groupe des 20-29 ans présente actuellement le plus grand nombre d'infectionshttps://t.co/V34K8rMADq#COVID19 #COVID19be pic.twitter.com/mUpi8lBl4d — Sciensano (@sciensano) September 15, 2020

Oranje

Daarnaast hebben de provincies Groningen, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg, Gelderland en Flevoland code oranje, wat betekent dat een coronatest en quarantaine na terugkeer aangeraden wordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LIVE. Noord- en Zuid-Holland worden code rood, alsook groot aantal Franse departementen – 638 leerlingen en 86 leerkrachten besmet in eerste twee weken van schooljaar https://t.co/sdYH9rsy5R pic.twitter.com/jyORzPAVoF — HLN.BE (@HLN_BE) September 16, 2020

Cijfers België

Tussen 6 september en 12 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 778,9. Dat is een stijging met maar liefst 52 procent vergeleken met de vorige week. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen stijgt dus sterk. Uit de dagelijkse cijfers blijkt bovendien dat er zowel op 10 als op 11 september meer dan 1.000 besmettingen geregistreerd werden. Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt daarmee uit op 94.795 gevallen.

Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is tussen 8 en 14 september verder gestegen naar 31,4. In totaal zijn in ons land al 19.393 mensen opgenomen wegens COVID-19. Het aantal doden komt uit op 2,9 per dag in de periode van 6 tot 12 september. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.930 (in ons land 6.220).