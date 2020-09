Australische politie grijpt in tijdens anti-lockdownprotest Melbourne

De politie in Australië heeft ingegrepen bij protesten tegen de lockdown in coronabrandhaard Melbourne. Daar scandeerden honderden mensen slogans als „vrijheid”. De politie was massaal aanwezig en arresteerde zeker zeventien mensen.

In Melbourne is een strenge lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat betekent onder meer dat mensen overdag een geldige reden moeten hebben om hun huis te verlaten. De politie zegt zo’n 160 boetes te hebben uitgedeeld omdat mensen zich niet aan dergelijke regels hielden.

Hitlergroet

De autoriteiten zijn niet te spreken over de anti-lockdownprotesten. „Het is niet veilig, het is niet verstandig en het is niet wettig”, zei premier Daniel Andrews van deelstaat Victoria, waar Melbourne de hoofdstad van is. „Het is eigenlijk erg egoïstisch dat mensen daar staan te demonstreren.”

Betogers maken op hun beurt geen geheim van hun afkeer voor de regiopremier. Zeker twee mensen brachten bij een oorlogsmonument de Hitlergroet terwijl ze „heil Dan” schreeuwden. Daarmee vergeleken ze de Australische politicus met nazileider Adolf Hitler.

Oplichterij

Demonstranten vertelden dat ze de coronamaatregelen van de overheid zwaar overdreven vinden, of zelfs „oplichterij”. Door de lockdown hebben veel bedrijven tijdelijk de deuren moeten sluiten. „We zijn in een stad waar de oplossing van Daniel Andrews erger is dan wat er gaande is”, zei een vrouw.

Via internet werd zaterdag bestempeld tot Freedom Day: vrijheidsdag. Ook in miljoenenstad Sydney en de plaats Byron Bay gaven mensen gehoor aan de oproep om te gaan demonstreren tegen het coronabeleid. Daar zijn zeker veertien aanhoudingen gemeld.

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Australië is de afgelopen maanden fors gestegen. De autoriteiten in het 25 miljoen inwoners tellende land hebben inmiddels bij ruim 26.000 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Vooral Victoria is zwaar getroffen.

