Zusjes van 3 en 14 komen om door boom op tent in Italië

Twee zusjes van 14 en 3 jaar zijn in Italië om het leven gekomen toen er een grote boom omviel en op hun tent terecht kwam. Dat gebeurde in de Toscaanse badplaats Marina di Massa.

Een populier van zo’n 4,5 meter hoog viel zondagochtend vroeg op een camping om door een storm en kwam terecht op de tent van de meisjes. De zusjes lagen op dat momenten in de tent te slapen.

Vakantie

Het jongste meisje van 3 jaar stierf vrijwel direct en haar 14-jarige zus overleed zo’n drie uur later in het ziekenhuis. Een oudere zus raakte gewond, maar overleefde het ongeluk. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. Hun ouders en een broertje van 9, die in dezelfde tent lagen, bleven ongedeerd. Het gezin komt uit Turijn en was in Italië op vakantie.

Veel campinggasten waren al vertrokken vanwege de waarschuwing voor noodweer en zwaar onweer. Het gezin uit Turijn wilde volgens Italiaanse media niet met slecht weer gaan rijden en besloot ondanks de storm nog een nachtje op de camping te blijven.

‘Warme knuffel’

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zijn medeleven betuigd. Hij schrijft op Twitter dat hij diep bedroefd is door „de tragische dood van de twee zussen die op vakantie waren in Marina di Massa” en dat hij de ouders en andere gezinsleden „een dikke, warme knuffel” geeft. Ook de Italiaanse minister van Milieu, Sergio Costa, heeft op Twitter steun betuigd.



La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 30, 2020



Una vacanza che diventa tragedia. Sono vicino con tutto il cuore alla famiglia delle giovanissime vittime. Vicino a chi in queste ore sta vivendo momenti difficili a causa del maltempo. Il mio ministero è a disposizione per affiancare gli enti locali. — Sergio Costa (@SergioCosta_min) August 30, 2020

