‘WikiLeaks speelde rol bij Amerikaanse verkiezingen 2016’

De klokkenluiderswebsite WikiLeaks heeft een belangrijke rol gespeeld bij de Russische poging de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden. De Russen zouden dat in het voordeel van Donald Trump hebben willen doen.

Een commissie van de Senaat, een van de twee kamers van het Amerikaanse parlement, komt tot deze conclusie. De Republikein Trump won de verkiezingen ook daadwerkelijk en is inmiddels in de race voor nog een termijn van vier jaar als leider van de Verenigde Staten.

‘WikiLeaks wist van hulp’

WikiLeaks wist waarschijnlijk dat het de Russische inlichtingendiensten hielp, aldus de senaatscommissie. De site publiceerde tijdens de verkiezingscampagne onder meer gehackte mails van de Democraten, de partij van Trumps rivaal Hillary Clinton.

Voormalig campagneleider van Trump, Paul Manafort, zou ook hebben samengewerkt met de Russen, is een veronderstelling van de commissie die in het rapport wordt genoemd. Manafort zou zowel voor, tijdens als na de verkiezingen in 2016 de handen ineen hebben geslagen met de grootmacht.

Ernstige dreiging

De commissie stelt vast dat de rol van Manafort en hoe dichtbij hij bij Trump stond, kansen heeft gecreëerd voor de Russische spionage. Manaforts toegang tot het hoogste niveau en zijn bereidheid om informatie te delen met personen die nauw verbonden zijn met de Russische inlichtingendiensten, vormden een ernstige dreiging, aldus het rapport.

Er is in totaal 3,5 jaar lang onderzoek gedaan naar de beschuldigingen dat Rusland heeft geprobeerd Trump aan de macht te helpen. Trump nam het in 2016 op tegen Hillary Clinton. Er kwamen al eerder bevindingen naar buiten rondom de zaak.

Geen gevoelige informatie

Volgens de senaatscommissie werd het onderzoek ‘aanzienlijk belemmerd’ door tussenkomst van het Witte Huis. Zo werd sommige getuigen opgedragen bepaalde gevoelige informatie niet te geven. Maar volgens de Republikeinse senator Marco Rubio, de voorzitter van de commissie, is er geen bewijs gevonden dat de Trump-campagne en Rusland samen hebben gespand.

