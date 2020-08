Vakantie verpest: man laat vrouw achter na ruzie, rijdt 900 km naar huis

Negen van die tien keer is op vakantie gaan met je partner een reden voor blijdschap en opwinding, maar het gaat ook wel eens fout. Er komt stress bij kijken en vooral in de hitte van de afgelopen tijd kunnen de emoties hoog oplopen. Nou, een Frans stel heeft het geweten. Zij kregen onderweg naar Zuid-Frankrijk zulke heftige ruzie dat de man zijn vrouw achterliet op een parkeerplaats.

Toen hij zijn vrouw ‘afgezet’ had, reed de man terug naar huis, 900 kilometer verderop. Alleen. De vrouw bleef achter op een parkeerplaats langs de autoroute du Soleil, in de buurt van de stad Orange.

Volgende dag per trein terug

De vrouw belde haar man meerdere keren, maar die was blijkbaar zo boos dat hij alle telefoontjes van zijn wederhelft negeerde. Dat schrijft de Franse krant Dauphiné Libéré.

De vrouw zag geen andere optie dan een hotelkamer boeken en de volgende dag per trein terug te reizen naar Rijsel, waar zij en de man wonen. Waarom de twee ruzie hadden en of ze nog samen zijn, is niet bekend.

