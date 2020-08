Tranen en traangas in Parijs na verlies Champions League-finale

Je hebt goede en slechte verliezers. En voetbalfans die niet tegen het verlies van hun club kunnen en daardoor hard gaan rellen, zo bleek gisteravond en vannacht in Parijs. In Nederland werd de wedstrijd door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Gewoon rustig vanaf de bank.

In Parijs zijn gisteravond rellen ontstaan en vele tientallen arrestaties verricht na de nederlaag van Paris Saint-Germain in de Champions League-finale tegen Bayern München. Om 02.00 uur waren er volgens de Parijse politie 148 mensen gearresteerd in verband met geweldplegingen en vernielingen.



The riots in Paris are escalating. pic.twitter.com/uWrRLL7eEq — Steve Laws (@SteveLaws19) August 23, 2020

Confrontatie politie

Bij het stadion van PSG, Parc des Princes, waar 5000 mensen de finale op grote schermen konden kijken, zochten jongeren de confrontatie met de politie. „De problemen begonnen voor het laatste fluitsignaal”, zei een fan in het Parc des Princes. „De oproerpolitie werd aangevallen toen PSG één nul onderuit ging.”

De menigte bij het stadion bekogelde de politie, die traangas inzette, met vuurwerk. Na de wedstrijd werden vuilnisbakken en een auto in brand gestoken en werden er flessen naar politievoertuigen gegooid.



The riots in Paris are gonna be crazy tonight omds — 🏁 #BLM (@YungahJackson) August 23, 2020

Teleurgestelde fans Parijs

Op de Champs-Élysées raakten tientallen teleurgestelde voetbalfans slaags met de oproerpolitie, meldden lokale media. Ook viel de politie een bar hardhandig binnen, vlakbij de bekende straat in het centrum van Parijs, omdat de regels voor sociale afstand niet werden nageleefd en niet iedereen een mondmasker droeg.

Om de orde in de stad te bewaren, werden gisteravond 3000 agenten ingezet. Behalve ongeregeldheden voorkomen, moest de politie bezoekers ook op de coronaregels wijzen. De Champs-Élysées was afgesloten voor verkeer.

Kijkcijfers



Ruim 1,6 miljoen mensen keken op SBS 6 de overwinning van FC Bayern München in de finale van de Champions League. De Duitse club won met 1-0 van Paris Saint-Germain. Daarmee was de wedstrijd, na het NOS Journaal van acht uur, het best bekeken programma van de avond.

