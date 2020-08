Rusland gaat tegen corona vaccineren, de vraag is ‘waarmee dan?’

Rusland begint in oktober met het massaal vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus. De rest van de wereld is benieuwd. Waarméé dan?

Volgens de Russische minister van Volksgezondheid bereidt het land op een grootschalige vaccinatie in het najaar voor. Het klinisch onderzoek van een mogelijk vaccin door het overheidsinstituut Gamaleya in Moskou is voltooid.

Nu moet het vaccin nog de wettelijke goedkeuring krijgen. Artsen en leraren worden als eersten ingeënt, aldus de minister. Op tv-zender CNN werd eerder deze week bekendgemaakt dat Rusland claimt een tegen corona werkend vaccin te hebben.

Vraagtekens over vaccineren

Westerse media plaatsen vraagtekens bij de snelheid waarmee Rusland zijn eerste vaccin wil gaan toepassen. Zij vragen zich af of Moskou het nationale prestige boven wetenschap en veiligheid plaatst. Een hooggeplaatste Russische functionaris vergeleek het succes bij de ontwikkeling van een vaccin met de lancering van de eerste satelliet ter wereld door de Sovjet-Unie, de Spoetnik 1 in 1957.

Het aantal coronadoden in Rusland is inmiddels de 14.000 overschreden. Het aantal geregistreerde personen met een besmetting is ruim 845.000. Van hen zijn er meer dan 646.000 hersteld.

Vaccin uit Oxford ‘hoopvol’

Wereldwijd worden meer dan honderd mogelijke vaccins ontwikkeld die de coronapandemie moeten stoppen. Een coronavaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, is volgens de eerste onderzoeksresultaten veilig en roept een krachtige reactie van het immuunsysteem op. De onderzoekers spraken deze week in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van „veelbelovende vroege resultaten”. Nederland heeft het vaccin onlangs al vooruitbesteld.

