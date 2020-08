Nieuw-Zeeland 100 dagen coronavrij, 5 miljoen besmettingen in Amerika

In Nieuw-Zeeland zijn sinds vandaag al honderd dagen geen nieuwe gevallen van corona meer geconstateerd. Gezondheidsfunctionarissen waarschuwen echter dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid.

Er zijn nog steeds 23 actieve besmettingen, maar die werden allemaal aan de grens ontdekt. De geïnfecteerden verblijven in beheerde isolatiefaciliteiten.

Nieuw-Zeeland is een voorbeeld

„Het bereiken van 100 dagen zonder overdracht binnen de gemeenschap is een belangrijke mijlpaal. Maar zoals we allemaal weten, kunnen we het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam te zijn”, zei directeur Ashley Bloomfield van het ministerie van Volksgezondheid. „We hebben in het buitenland gezien hoe snel het virus opnieuw kan opduiken en zich kan verspreiden op plaatsen waar het voorheen onder controle was. We moeten voorbereid zijn om snel toekomstige gevallen in Nieuw-Zeeland uit te roeien.”

Nieuw-Zeeland, met een bevolking van vijf miljoen, wordt alom geprezen voor de effectieve aanpak van het coronavirus sinds het op 19 maart zijn grenzen sloot. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het land als een voorbeeld voor anderen geprezen voor het “succesvol elimineren van overdracht binnen de gemeenschap.”

Op 8 juni leek Nieuw-Zeeland al coronavrij. Premier Jacinda Ardern meldde toen ‘een klein dansje’ te hebben gedaan.

5 miljoen besmettingen met corona in VS

De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben bij meer dan 5 miljoen mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Geen enkel land heeft meer besmettingen gemeld, bericht The New York Times. Zeker 161.000 patiënten met het virus zijn overleden.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS piekte op 16 juli. Toen stelden de autoriteiten bij nog eens 75.697 mensen vast dat ze besmet waren. De dodelijkste dag was 15 april, toen 2.752 sterfgevallen zijn gemeld.

Het virus greep de afgelopen maanden snel om zich heen in het land, waar zo’n 330 miljoen mensen wonen. De eerste besmetting kwam aan het licht in januari. Daarna duurde het ruim drie maanden voordat de teller op een miljoen vastgestelde coronagevallen stond. Dat gebeurde op 28 april.

De VS bereikten de grens van twee miljoen vastgestelde besmettingen op 10 juni, drie miljoen op 7 juli en vier miljoen op 23 juli. De autoriteiten voeren inmiddels ongeveer 720.000 coronatesten per dag uit. Er worden op een dagelijkse basis nog steeds tienduizenden nieuwe besmettingen vastgesteld.

Duitsland: forse daling aantal nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus per etmaal in Duitsland is fors gedaald. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt dat in de laatste 24 uur 555 coronatesten positief waren.

Gisteren meldde het RKI nog 1122 positieve tests, een lichte daling ten opzichte van vrijdag toen er 1147 waren. In de laatste 24 uur overleed in Duitsland één persoon aan de gevolgen van COVID-19. De dagen ervoor werden er twaalf en acht doden gemeld. Duitsland heeft tot nu toe 215.891 besmettingsgevallen en 9196 doden geregistreerd.

In België steeg het aantal besmettingen met 19 procent

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. In de periode tussen 30 juli en 5 augustus zijn gemiddeld 564,4 mensen per dag besmet geraakt. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 19 procent op weekbasis.

In dezelfde periode werden gemiddeld 23,3 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 7 procent in vergelijking met de week daarvoor. Elke dag overlijden nu gemiddeld 3,4 mensen aan COVID-19, een toename met 33 procent op weekbasis. In totaal zijn nu al zeker 73.401 mensen in België besmet geraakt met het coronavirus, 9870 patiënten overleden aan de gevolgen van de ziekte en 18.444 mensen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen.

Slechte cijfers in Suriname

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Suriname stijgt de afgelopen dagen snel. Vrijdag werd een recordaantal van 107 positieve testen gemeld, gisteren kwamen er nog eens 104 nieuwe gevallen bij. Tot nu toe zijn sinds de uitbraak 2306 Surinamers besmet geraakt, 29 van hen zijn aan de gevolgen daarvan overleden.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft in het parlement aangegeven dat president Chan Santokhi wordt geadviseerd strengere maatregelen te treffen om verspreiding tegen te gaan. Naar verwachting zal Santokhi binnenkort met nieuwe beperkingen komen, meldt de lokale nieuwssite Starnieuws.

Eind vorige maand besloot de president vanwege het groeiende aantal besmettingen de versoepeling van de coronamaatregelen gedeeltelijk terug te draaien. De belangrijkste aanscherpingen toen waren het verlengen van het uitgaansverbod met een uur en het terugbrengen van het samenscholingsverbod naar maximaal vijf mensen. Een andere verandering was dat de drie algemene coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, de 1,5 meter afstand-regel en regelmatig handen wassen, verplicht gesteld werden.

