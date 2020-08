Nederlands meisje dood aangetroffen in Belgisch vakantiepark Molenheide: ‘Echt hartverscheurend’

Een zesjarig meisje van een Nederlands gezin is zaterdag dood aangetroffen in het Belgische vakantiepark Molenheide in Houthalen-Helchteren. De directie van het Park Molenheide maakte het nieuws bekend op de facebookpagina van het park.

Het parket van Limburg zei dat het te vroeg is om definitief uitsluitsel te geven over hoe het meisje om het leven kwam. „Ze is waarschijnlijk gestruikeld en verkeerd neergekomen. Ze zat ook niet op speeltoestellen of in huisjes, maar gewoon in het park. Dit hebben we echt nog nooit meegemaakt”, vertelt voorlichter Birger Meuwis van Molenheide. Er loopt momenteel een onderzoek.

Op een bepaald ogenblik had de familie door dat het kind verdwenen was. „Onze medewerkers zijn toen mee gaan zoeken en hebben toen ze gevonden was ter plekke eerste hulp verleend”, vertelt Meuwis. „Zeven tot tien minuten later waren de hulpdiensten ter plaatse. Die hebben nog zeer goede en professionele hulp verleend, maar toch had het geen positieve afloop.”

Volgens Meuwis krijgt de familie psychologische ondersteuning en worden ze goed opgevangen. „Ze waren pas sinds gisteren hier. Het was een gezin van vier, naast de twee ouders had het slachtoffer ook nog een ouder zusje. De familie is echt enorm aangedaan, het is echt hartverscheurend.”





Park Molenheide meldt volgend droevig nieuws:Deze namiddag rond 15.30 uur, is het lichaam van een zesjarig meisje… Gepostet von Park Molenheide am Samstag, 15. August 2020

