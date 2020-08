Navalni buiten levensgevaar, maar ligt nog wel in coma

De Russische loppositieleider Aleksej Navalni is buiten levensgevaar, zegt zijn woordvoerder. Zijn toestand is stabiel.

Zowel Navalni’s woordvoerder als het Berlijnse Charité-ziekenhuis, waar de Kremlincriticus wordt behandeld tegen vergiftigingsverschijnselen, stelt dat de symptomen waar Navalni, wiens naam ook veelvuldig met een ‘y’ op het einde wordt geschreven, onder lijdt minder zijn geworden. Wel ligt de 44-jarige advocaat, activist en politicus nog steeds in coma.

Mensen reageren onder de tweet met biddende handjes en beterschapswensen. „Stay safe! Good luck from Germany. Thanks to the doctors.”



Navalni vergiftigd

Vorige week dronk Russische oppositieleider Aleksej Navalni thee op het vliegveld, niet lang daarna werd hij in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Vergiftigd, zei zijn woordvoerster meteen. Op internet ging direct een video rond van Navalni, opgenomen door medepassagiers in het vliegtuig. Hierin hoor je de politicus het uitschreeuwen van de pijn.

Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalni met een ambulancevlucht voor behandeling overgebracht naar Duitsland.

Johnson

Voor Boris Johnson is de oorzaak duidelijk, liet hij gisteren weten. „De vergiftiging van Navalni heeft de wereld geschokt.” Hij steunt de oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar wat er is gebeurd met de Russische oppositieleider.

„Er is een volledig en transparant onderzoek nodig naar wat er is gebeurd”, zei hij vandaag. Het Verenigd Koninkrijk zal zich voegen bij internationale pogingen om het recht te laten zegevieren en de daders ter verantwoording te roepen, aldus de premier.

Ook NAVO-baas Jens Stoltenberg wil een transparant onderzoek naar de zaak. Hij zei dat in Berlijn waar woensdag de ministers van Defensie van de EU aan een beraad beginnen. Volgens Stoltenberg is er geen reden om te twijfelen aan de bevindingen van artsen in Duitsland die op vergiftiging wijzen.