‘Kom niet naar Kenosha, president Trump!’ Maar Trump komt wel

Het bezoek van president Trump aan de Amerikaanse stad Kenosha wordt sterk afgeraden door de gouverneur. Het zou alleen maar tegenwerken ‘in de genezing’ van de stad die nog altijd bolstaat van de rellen.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin, Tony Evers, heeft president Donald Trump opgeroepen zijn bezoek aan de stad Kenosha te annuleren. „Ik ben bang dat uw aanwezigheid onze genezing alleen maar zal belemmeren”, schreef Evers in een brief die vannacht is gepubliceerd.

Trump is going to Kenosha, Wisconsin to check in with the police, but not to visit #JacobBlake who was paralyzed by the police.

This is #TrumpsAmerica, it’s an angry, unjust America unless you are White & agree with him.#FreshTweets#TrumpChaoshttps://t.co/VxgvU5zeMf

— Maverick (@Isellmpls) August 30, 2020