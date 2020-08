Inwoners Beiroet helpen elkaar op Instagram aan slaapplaats

Twee dagen na de verschrikkelijke klap in Beiroet, proberen inwoners elkaar zoveel mogelijk te helpen. Onder meer op Instagram wordt onderdak geboden.

Zeker 300.000 mensen uit Beiroet zijn afgelopen dinsdag hun huis kwijtgeraakt, schat de gouverneur van Beiroet. Om deze mensen een dak boven hun hoofd te geven, bieden hotels die relatief weinig schade hebben opgelopen, onderdak. Maar ook inwoners die nog wel hun woning hebben, bieden massaal slaapplekken aan via het Instagramaccount @open_houses_lebanon.

Er worden steeds meer berichten gepost. „Wees welkom, er is ruimte voor tien personen”, „Ons huis is open, bel alstublieft dit nummer”, en „Jouw huis, is mijn huis”, valt er onder meer te lezen.

Dodental Beiroet gestegen naar 137

Het dodental na de enorme explosie is inmiddels gestegen naar 137. Minstens 5000 mensen raakten gewond, zeggen de autoriteiten. Het aantal zal mogelijk nog verder oplopen, want reddingswerkers zoeken ook vandaag verder naar mensen die onder het puin liggen. Instagram wordt ook ingezet om foto’s van vermiste personen te delen. Op het account Locate Victims Beirut worden nog steeds foto’s van personen geplaatst die worden vermist.

Militairen, vrijwilligers en leden van het Libanese Rode Kruis zijn betrokken bij de zoekactie. „Ik wacht hier en vertrek niet. Mijn broer werkt in de haven en we hebben niets meer van hem gehoord sinds de explosie plaatsvond”, schreeuwde een vrouw die vlakbij stond. Ook inspecteren de autoriteiten gebouwen vanwege mogelijk instortingsgevaar.

Nederlandse hulp

Veel landen, waaronder Nederland, Griekenland, Tsjechië, Frankrijk, Polen en Duitsland, komen het land helpen. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam is vannacht aangekomen in de Libanese hoofdstad. Direct na aankomst kregen de 64 leden van het team een verplichte coronatest. Die hadden ze voor vertrek uit Eindhoven ook al gekregen, maar lokale autoriteiten willen er zeker van zijn.

Voor overlevenden onder het puin is het van levensbelang dat ze snel worden gevonden. Eerst wordt het gebied verkend, waarna er contact wordt gelegd met het team van Franse reddingswerkers en de Libanese autoriteiten ter plaatse, waarmee het Nederlandse team samenwerkt.

Vervolgens splitsen ze zich op in vier teams van tien, ondersteund door personeel voor logistiek. Het zijn allen vrijwilligers die in het dagelijks leven werken bij onder meer de brandweer, politie en in de gezondheidszorg. Ook gaan er per team twee speurhonden mee.

Er is ook een vrachttoestel vanuit Eindhoven ingevlogen met aan boord onder andere betonzagen, betonscharen, microfoons, camera’s en water en voedsel.

33 miljoen euro

Brussel coördineert en cofinanciert de steun die Europese landen bieden aan Libanon. De Europese Commissie trekt 33 miljoen euro uit voor hulp. Het geld is onder meer bedoeld voor de eerste levensbehoeften, medische uitrusting en het herstel van kritische infrastructuur.

