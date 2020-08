In Parijs moet je vanaf morgen overal ‘un masque’ op (behalve thuis dan)

Als je het als Amsterdammer al vervelend vindt om in de binnenstad een mondkapje te dragen, dan is het maar goed dat je niet in Parijs woont.

In Parijs is het vanaf morgen 08.00 uur namelijk verplicht een mondkapje te dragen. De maatregel geldt overal in de openlucht en in afgesloten openbare ruimten, evenals op plaatsen waar mensen werken.



⚠️😷 Le coronavirus circule de nouveau activement dans la région. À compter du vendredi 28 août, à 8h, le port du masque sera obligatoire dans tout l'espace public à Paris et en petite couronne, sauf pour les usagers circulant à l’intérieur des véhicules à moteur. (1/2) pic.twitter.com/5BEWP3EQmk — Paris (@Paris) August 27, 2020

Verplichting Parijs

Premier Jean Castex had al aangekondigd dat dit eraan zat te komen. De vrouw die over de gezondheid in de Franse hoofdstad gaat, assistent-burgemeester Anne Souyris, heeft bekendgemaakt dat de verplichting vrijdagmorgen ingaat.

In de metropool Marseille is een dergelijke plicht al van kracht. In Parijs was die er al voor bepaalde drukke winkelgebieden en in het openbaar vervoer. Premier Castex vindt dat de mondkapjesplicht dringend noodzakelijk is. Ze geldt ook in de voorsteden. Voor kinderen onder de elf jaar geldt de plicht niet.

Vanavond liet hij ook weten dat er 432 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de podiumkunsten, dat in het Frans net wat sprankelender klinkt.



Auteurs, artistes, entreprises et établissements des secteurs privé et public : 432 millions € seront consacrés au spectacle vivant dans le #PlanDeRelance.

C'est un effort inédit qui témoigne de notre attachement à celles et ceux qui font vivre l'art et la culture en France. pic.twitter.com/Ctqxk7dmJ6 — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 27, 2020

Nieuw hoogtepunt

In Frankrijk zijn vandaag 6111 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is het hoogste aantal sinds 30 maart toen het hoogtepunt werd bereikt van de corona-uitbraak. Het totale aantal vastgestelde besmettingen in Frankrijk komt uit op bijna 260.000, waarvan er 30.576 fataal waren.

Het aantal corona-infecties in Frankrijk verviervoudigde de afgelopen maand ongeveer tot 39 per 100.000 inwoners, aldus Castex die sprak van een duidelijke toename. Dat is nog wel veel minder dan de naar schatting 1000 gevallen die tijdens de piek van de pandemie in Frankrijk werden geregistreerd.