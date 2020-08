Drie zwemmers kregen klap van walvis in Australië in een week tijd

Een vrouw uit Perth, Australië, is gewond geraakt nadat zij tijdens een snorkeltour met walvissen ging zwemmen. Dit is niet de eerste keer dat zwemmers of surfers in de problemen komen met walvissen: het gebeurde afgelopen week maar liefst bij drie mensen.

Zwemmen met walvissen lijkt misschien ongevaarlijk (vergeleken met haaien), maar vooral moeders met jonge kalven kunnen territoriaal uit de hoek komen.

Alle drie de zwemmers raakten gewond in het plaatsje Exmouth in West-Australië. Het Noordwesten van Australië is een populaire plek om walvissen van dichtbij te bewonderen, bijvoorbeeld tijdens een snorkeltour. Maar er zijn regels: er mogen maar negen mensen tegelijk het water in en ze moeten vijftien meter afstand houden.

Bultrug wilde jong beschermen

De vrouw uit Perth, Alicia Ramsay, was bij een koraalrif aan het zwemmen toen een bultrug samen met haar jong dicht in de buurt kwam. Tegen Nine News Perth doet Ramsay haar verhaal: „Het jong zwom naar ons toe, en kwam tussen ons en de moeder terecht. Uit bescherming zwaaide de moeder met haar staart.” De walvis raakte de vrouw, die meerdere ribben brak.

Pas toen Ramsay weer bij de boot kwam, zag ze in hoe ernstig haar verwondingen waren. Toen de walvis haar een klap gaf, voelde het namelijk alsof ze door iemand geslagen werd. Eenmaal bovengekomen werd ze meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar zeiden artsen dat haar verwondingen lijken op die van iemand die door een auto is aangereden.

Inwendige bloedingen

Zo’n klap van een bultrug komt dus vaker voor: eerder deze week, op dezelfde plek, raakten ook twee andere zwemmers gewond. Een 29-jarige vrouw werd geraakt door de staart, zij brak meerdere ribben en had inwendige bloedingen. Een andere vrouw uit dezelfde groep raakte ook gewond.

Ondanks dat bultruggen 19 meter lang kunnen worden, zijn ze over het algemeen veilig om mee te zwemmen. Behalve dus als een moeder haar jong wil beschermen, dan kunnen ze uithalen. Behalve deze drie keer, kwamen zwemmers niet eerder in de problemen door het zwemmen met walvissen. De incidenten worden dan ook onderzocht.

