Aantal besmettingen COVID-19 wereldwijd naar 20 miljoen

Bij meer dat twintig miljoen mensen wereldwijd is het coronavirus vastgesteld. Dit wordt gemeld door persbureau AFP en de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore na tellingen van officiële bronnen.

De John Hopkins Universiteit registreerde tot nu toe 20.014.574 besmettingen. Ze melden dat er 735.755 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. De Verenigde Staten en Brazilië zijn het zwaarst getroffen.

Duizenden mensen overleden in VS en Brazilië

In Amerika zijn meer dan vijf miljoen mensen besmet geraakten, waarvan er ruim 163.000 zijn overleden. Dat is vergelijkbaar met het aantal mensen dat in Apeldoorn woont. In Brazilië zijn drie miljoen mensen besmet geraakt en meer dan 101.000 mensen overleden, vergelijkbaar met het aantal inwoners van Venlo. Vier op de tien besmettingen met het coronavirus komt uit Amerika of Brazilië.

Het coronavirus blijft zich verspreiden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In de afgelopen zeven dagen werden er 576.583 nieuwe gevallen geregistreerd. Ook in India loopt het aantal besmettingen hard op. De afgelopen week werden er ruim 400.000 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat was meer dan de ruim 300.000 in zowel de VS als in Brazilië.

‘Nooit te laat om in te dammen’

„Achter deze statistieken schuilt veel pijn en lijden… Maar ik wil ook zeggen, er zijn tekenen van hoop”, reageerde directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. „Het is nooit te laat om de uitbraak van het virus in te dammen.”

Zijn collega Mike Ryan, de verantwoordelijke man bij de WHO voor het noodhulpprogramma, waarschuwde dat een vaccin waarschijnlijk slechts een „deel van de oplossing” is.

Besmettingen Duitsland nemen toe

In Duitsland neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen na twee dagen afname weer toe. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse variant van ons RIVM, meldde vanochtend dat er in de laatste 24 uur 966 coronatests positief bleken.

Zondag en gister bleken er nog respectievelijk 555 en 436 nieuwe besmettingsgevallen te zijn vastgesteld. Zaterdag waren dat er 1122. Het RKI meldde daarnaast dat er in de laatste 24 uur vier personen in Duitsland zijn overleden. Zondag en maandag werd slechts één nieuwe coronadode gemeld.

Dorp in Nieuw-Zeeland in lockdown

Een ouderendorp in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is in lockdown gegaan nadat meerdere bewoners ademhalingsklachten hadden gekregen die doen denken aan een coronabesmetting, meldt de New Zealand Herald. Sinds zondag had het land al honderd dagen geen nieuwe coronabesmettingen meer geconstateerd.

Het Village Palms ouderendorp heeft via een brief aan familieleden van bewoners een lockdown geadviseerd. Verdere details werden niet gegeven. In Nieuw-Zeeland waren zondag nog 23 actieve besmettingen, maar die werden allemaal aan de grens ontdekt. De geïnfecteerden verblijven in beheerde isolatiefaciliteiten.

Australische deelstaat stabiliseert

In de Australische staat Victoria zijn voor de tweede dag op rij relatief weinig nieuwe besmettingen gemeld. In de hoofdstad van de regio, de miljoenenstad Melbourne, wordt gehoopt dat de strikte lockdown die de autoriteiten er opnieuw instelden zijn vruchten afwerpt.

De deelstaat Victoria meldde dinsdag 331 nieuwe besmettingen en 19 doden in de laatste 24 uur. Maandag meldden de autoriteiten er 322 nieuwe besmettingsgevallen en evenveel doden. Op 5 augustus werd nog gemeld dat er in de laatste 24 uur 725 gevallen waren vastgesteld.

Lockdown met veel schade

Hoewel de lockdown in Melbourne veel economische schade heeft veroorzaakt, zeggen de autoriteiten dat de maatregelen, die tot september van kracht blijven, effect hebben. „We blijven de cijfers zien dalen. Hoe lang het precies gaat duren en hoe laag we het aantal nieuwe besmettingen kunnen krijgen, moet blijken”, zegt deelstaatpremier Daniel Andrews. „Er is geen alternatief, we hebben geen keus.”

Behalve in de twee meest bevolkte deelstaten Victoria en New South Wales is de virusuitbraak in Australië vrijwel ingedamd. Volgens de gegevens van Johns Hopkins University werd In totaal bij 21.750 personen een coronabesmetting vastgesteld. Van hen overleden er 332.

Hoge stijging in Nederland

In ons eigen land werden gisteren 630 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is de hoogste stijging in een dag sinds 26 april, komt naar voren uit het coronadashboard van de overheid. In de afgelopen dagen zijn meer dan 3700 mensen positief getest.

Een van de grootste brandhaarden is Bergen op Zoom. In de afgelopen 24 uur kwamen daar nog eens negen nieuwe gevallen aan het licht. In de afgelopen twee weken zijn 145 Bergenaren positief getest. Dat is meer dan het aantal nieuwe gevallen in Almere en Eindhoven bij elkaar.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn 194 nieuwe gevallen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de corona-uitbraak. Daarvan waren 177 gevallen in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen er 130 nieuwe gevallen bij, minder dan de 153 van zondag. Haaglanden noteerde 72 nieuwe coronagevallen, Midden- en West-Brabant 41 en Utrecht 33.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.