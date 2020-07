Twitter verbant ex-leider Ku Klux Klan die geweld aanmoedigde voorgoed

Socialmediagigant Twitter heeft een voormalige leider van de racistische splintergroep Ku Klux Klan (KKK) voorgoed verwijderd.

David Duke, former grand wizard of the Knights of the Ku Klux Klan and virulent anti-Semite, has finally been banned from Twitter. I almost have to wonder what finally did it. pic.twitter.com/L68h7EnDKk — Jared Holt (@jaredlholt) July 31, 2020

Volgens Twitter schendt David Duke (70) herhaaldelijk de gebruiksvoorwaarden van Twitter door geweld aan te moedigen. Hij had ruim een decennium een account en ruim 53.000 volgers. Hij maakte zich ook schuldig aan het bedreigen van mensen vanwege hun religie, ras of bevolkingsgroep.

Twitter has finally realized that it’s not especially cool to have a former grand wizard of the Knights of the Ku Klux Klan on its platform and has served David Duke with a permanent banhttps://t.co/F5TvoyZQBu — The Daily Beast (@thedailybeast) July 31, 2020

Nog meer accounts

Niet alleen zijn account is verwijderd, want Twitter is on a roll. Twitter verwijdert momenteel namelijk duizenden accounts waar ideeën worden uitgedragen die haat en discriminatie zouden bevorderen, onder meer van de ultrarechtse groep QAnon. Die wordt door de FBI beschouwd als een mogelijke bron van „binnenlands terrorisme”.

We’ve been clear that we will take strong enforcement action on behavior that has the potential to lead to offline harm. In line with this approach, this week we are taking further action on so-called ‘QAnon’ activity across the service. — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 22, 2020

Update: QAnon has changed its name to PhuQ — 🖕🏻Aunt Crabby calls Bullshit 🖕🏻 (@DearAuntCrabby) July 31, 2020

KKK

De Ku Klux Klan, dat ‘cirkel van broeders’ zou betekenen, is een geheim genootschap dat werd opgericht in het zuiden van de Verenigde Staten toen dat in 1865 de burgeroorlog had verloren. Bizar is dat de Klan eigenlijk als grap is begonnen, schreef Metro eerder al. In 1865 kwamen zes soldaten terug van de Amerikaanse Burgeroorlog. Werkloos en verveeld besluiten ze zich te verkleden als spoken te paard en de net bevrijde slaven in Pulaski (Tennessee) te terroriseren. Dat valt in goede aarde bij het nog racistische Zuiden en het voorbeeld van ‘het leuke zestal’ wordt veelvuldig gevolgd.

De uiteindelijke beweging wilde de exclusief blanke samenleving handhaven en met geweld voorkomen dat vrijgelaten slaven van Afrikaanse afkomst meer invloed kregen. De VS worstelden meteen met de KKK en zes jaar na de oprichting werd de beweging door justitie en leger zwaar vervolgd. De KKK was zo tien jaar na de burgeroorlog vrijwel uitgeschakeld.

5000

De KKK vond zichzelf honderd jaar geleden opnieuw uit als ondergrondse tegen on-Amerikaanse invloeden en daartoe werden zwarten, rooms-katholieken, joden en veel immigranten die werk zochten gerekend. De beweging heeft veel aandacht getrokken, maar bestaat volgens waarnemers voornamelijk als een ultrarechtse ongecoördineerde splintergroep van mogelijk slechts 5000 mensen in heel de VS.

Lees hier wat Instagram deed met het ‘complot-theoriefilmpje’ van Madonna

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.