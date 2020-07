Man gearresteerd na brand in historische kathedraal Nantes

De politie in het Franse Nantes heeft een man gearresteerd in verband met de brand zaterdag in de plaatselijke kathedraal. Dat heeft de Franse justitie zondag bekendgemaakt. Het vuur verwoestte het grote kerkorgel.

Vrijwel meteen werd verklaard dat de brand waarschijnlijk was aangestoken, omdat er op drie plaatsen vuurhaarden waren. De man die is aangehouden, is een vrijwilliger die in de kathedraal werkt. Hij zou vrijdag voor het afsluiten van het gebedsgebouw verantwoordelijk zijn geweest.

De vrijwilliger wordt verhoord om te achterhalen wat er tussen sluiting en het ontstaan van de brand is gebeurd. Franse media melden ondertussen dat de vrijwilliger een 39-jarige Rwandese vluchteling is. De man zou boos zijn geweest, omdat zijn verblijfsvergunning verlopen was. Volgens openbaar aanklager Pierre Sennès is het voorbarig om te zeggen dat de man iets met de brand te maken heeft.

