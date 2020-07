Coronavirus laait wat op in België, mondkapjesplicht in Engelse winkels

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in België is in de afgelopen zeven dagen met 11 procent gestegen tegenover de week ervoor.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Per dag waren er gemiddeld ruim 95 besmettingen.

België telt nu 62.781 besmettingen, 74 meer dan het aantal dat Sciensano een dag eerder meldde. Gisteren werden ook negen mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus op 17.899. Er lagen nog 138 mensen in het ziekenhuis, van wie 23 op de intensive care.

Knokke(n)

Veel Nederlandse jeugd viert momenteel vakantie in België, vooral aan de kust. In Knokke was het enkele dagen onrustig, bleven mensen ’s nachts op straat hangen en werden er Nederlands jongeren opgepakt.

Mondkapje op in Engelse winkels

De Britse regering stelt het dragen van een mondkapje in de winkel en supermarkt in Engeland vanaf 24 juli verplicht. Hiermee hoopt de regering van premier Boris Johnson een nieuwe verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, meldt het bureau van de premier.

Johnson had afgelopen week al laten weten dat strengere regels voor het dragen van mondkapjes misschien nodig zouden zijn minister Michael Gove van kabinetszaken had echter gezegd dat het dragen van gezichtsbescherming een kwestie van gezond verstand zou moeten zijn.

„De premier is er duidelijk in dat mensen gezichtsbedekking zouden moeten te dragen in winkels en we zullen dit verplicht stellen vanaf 24 juli”, zei een woordvoerder van Johnson. Waarom het de komende tien dagen niet moet, is niet duidelijk gemaakt.

Groot-Brittannië heeft het hoogste aantal coronadoden in Europa, bijna 45.000 inwoners zijn overleden. In Schotland, dat zijn eigen bestuur over volksgezondheid heeft, is het dragen van een mondkapje in winkels al verplicht, net als in Duitsland, Spanje, Italië en Griekenland.

Werknemers detentiecentra VS besmet

Meer dan 930 werknemers van private bedrijven die werkzaam zijn in de Amerikaanse detentiecentra voor immigranten zijn positief getest op het coronavirus. Dat hebben leidinggevenden van die bedrijven verklaard aan het Congres.

De leidinggevenden van de vier bedrijven die zorgen voor de detentie in een contract met de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE hebben de besmettingen bevestigd. De ICE zelf meldde 45 coronabesmettingen onder de werknemers.

Wetgevers hebben hun zorgen geuit over de verspreiding van het coronavirus binnen de bijna zeventig detentiecentra door het land. Meer dan 3000 immigranten zijn besmet geraakt met het virus. Twee immigranten in detentie zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19. Er bevinden zich momenteel ruim 22.000 immigranten in bewaring in de detentiecentra.

President Brazilië wil weer aan de slag

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft gezegd dat hij zich „heel goed” voelt en weer aan het werk zal gaan als hij vandaag een negatieve uitslag heeft bij de coronatest. Ook zei hij dat hij in isolatie zal blijven totdat hij coronavrij is.

De rechts-populistische president verklaarde aan CNN Brasil dat hij niet buiten adem is en dat hij ook zijn smaak niet heeft verloren, twee gevolgen van COVID-19 waar veel patiënten mee te maken hebben.

„Ik voel me goed”, zei Bolsonaro gisteren. „Morgen staat een nieuwe test gepland. Als alles goed is, ga ik weer aan het werk. Anders moet ik nog enkele dagen wachten.” Bolsonaro testte vorige week positief, maar een dag later zei hij dat hij zich alweer een stuk beter voelde. Dat scheef hij toe aan het gebruik van het omstreden anti-malariamedicijn hydroxychloroquine.

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld door de coronapandemie. Het ministerie van Volksgezondheid registreerde gisteren ruim 20.000 nieuwe besmettingen met het totaalaantal gevallen in het land van bijna 1,9 miljoen. Meer dan 72.000 mensen in Brazilië zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.

