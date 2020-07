Chinees-Australische studenten opgelicht door ‘virtuele ontvoering’

Onder de noemer ‘virtual kidnapping’ circuleert een nieuw online fraudemiddel in Australië rond. Deze vorm van oplichting lijkt specifiek gericht te zijn op Chinese studenten.

Daarvoor waarschuwt de Australische politie universiteiten in het hele land. Bij deze vorm van fraude worden voornamelijk Chinese studenten gedwongen een ontvoering in scène te zetten. Om zo op deze manier geld te ontfutselen van familie in China. Acht studenten zijn dit jaar slachtoffer geworden van de oplichtingspraktijken.

Drie miljoen euro afgetroggeld

De politie van Sydney signaleerde de overeenkomst in slachtoffers. „Hoewel deze telefoontjes willekeurig overkomen, lijken de oplichters zich te richten op kwetsbare leden van de Chinees-Australische gemeenschap”, vertelt het hoofd van de recherche in Sydney.

Door middel van het online bedrog zou inmiddels al bijna drie miljoen euro zijn afgetroggeld. Een bezorgde vader probeerde zijn 22-jarige dochter te redden en betaalde meer dan een miljoen euro aan de oplichters.

Vastgebonden en geblinddoekt

Maar wat houdt die ‘virtual kidnapping’ nu precies in? Criminelen bellen naar willekeurige nummers en beginnen een gesprek in het Mandarijns. Dit doen ze om te controleren of een potentieel slachtoffer van Chinese afkomst is.

De afzetters doen zich voor als een Chinese autoriteit die de mogelijke slachtoffers beschuldigen van een misdaad in China. Om vervolging of arrestatie te voorkomen moet er geld betaald worden.

In het ergste geval vragen sommige oplichters het slachtoffer om een ontvoering in scène te zetten. Daarvoor moeten zij foto- of videomateriaal aanleveren waarop te zien is dat zij zijn vastgebonden en geblinddoekt. Die beelden worden gebruikt om de familie te chanteren en losgeld te eisen.

Goedgelovige studenten

In Australië studeren jaarlijks zo’n 200.000 Chinese studenten. Het gebrek aan familie en vrienden in het land maakt hen een kwetsbare doelgroep. Daarnaast heeft, volgens een hoofddocent criminologie, ook de Chinese cultuur invloed op de oplichtingspraktijken. In een interview tegen CNN vertelt de docent: „Chinese studenten volgen de autoriteiten en geloven vaak dat de regering altijd het juiste doet.”

