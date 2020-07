België durft verder versoepelen niet aan, populaire pubs Mallorca dicht

België durft het niet aan om nu al een besluit te nemen over verdere versoepeling van de beperkende coronamaatregelen per 1 augustus. Ondertussen worden op Mallorca cafés weer gesloten en wordt Zwitersland overspoeld door toeristen.

Het aantal besmettingen zit de laatste week in België opnieuw in de lift. „Het reproductiegetal is boven 1, waardoor het virus aan kracht wint”, zei premier Sophie Wilmès na afloop van overleg in de Nationale Veiligheidsraad. „Dat is niet goed. De situatie mag zeker niet erger worden.”

De experts en politieke leiders komen over een week opnieuw bijeen om de ontwikkelingen te bekijken en een besluit te nemen. Vooral de evenementen- en cultuursector hadden gehoopt op goed nieuws over bijvoorbeeld hogere bezoekersaantallen. Massa-evenementen en heropening van het nachtleven vanaf 1 september blijven onzeker.

18-jarige Brusselse overleden

Het aantal besmettingen stijgt weer sinds een aantal dagen en is sterk toegenomen bij jongeren. Vandaag werd bekend dat een 18-jarig meisje in Brussel is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het slachtoffer had al gezondheidsproblemen voor ze het virus kreeg. Het is de tweede jongere in België die is bezweken aan het virus. In maart overleed een 12-jarig meisje in Gent.

De komende dagen wordt in kaart gebracht bij wie de nieuwe besmettingen zijn vastgesteld en wordt geprobeerd te achterhalen hoe de heropleving van het virus is ontstaan. „Veel heeft te maken met ons eigen gedrag”, aldus Wilmès. Ze drong er op aan alle regels goed op te volgen. Zo is het sinds zaterdag in België verplicht een mondkapje te dragen in winkels, musea en andere drukke binnenruimtes. Ze waarschuwde voor ‘superverspreiders’, evenementen waar vooral veel jongeren bij elkaar komen. „Het is belangrijk daar niet aan deel te nemen, want naast het besmettingsgevaar is het ook enorm moeilijk om de deelnemers te traceren en te isoleren”, zei de premier. „We rekenen op de collectieve intelligentie.”

‘Virus in buitenland niet anders’

Ook drukte Wilmès Belgen die naar andere EU-landen met vakantie gaan op hun hart om op hun hoede te zijn. „Het virus gedraagt zich niet anders in het buitenland.” België hanteert een lijst met landen en regio’s die dagelijks worden beoordeeld op de lokale coronasituatie en een kleurcode krijgen. Mensen die uit een ‘rode’ zone terugkeren zijn verplicht zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Mallorca sluit populaire cafés

In de strijd tegen het coronavirus heeft het Spaanse vakantie-eiland Mallorca talrijke cafés gesloten die populair zijn bij Duitse en Britse toeristen. De gedwongen sluiting komt na illegale feesten en geldt voorlopig voor twee maanden. De meeste gasten gingen gewoon uit zonder mondkapje en zonder voldoende afstand te houden. ‘Duitsers gaan loco’, schreef Metro eerder al.

De autoriteiten van het eiland willen voorkomen dat het gedrag van sommige vakantiegangers en horeca-uitbaters de inspanningen teniet doet om het virus onder controle te krijgen. De ‘Duitse’ horecazaken die dicht zijn gegaan, liggen in het geliefde uitgaansgebied Ballermann aan het strand bij Palma de Mallorca.

‘Het mag geen tweede Ischgl worden’

Enkele dagen geleden uitte de Duitse minister van Volksgezondheid nog kritiek op het gedrag van Duitse toeristen op Mallorca die zich niets aantrekken van de coronamaatregelen. Hij noemde de beelden van feestende toeristen afgelopen weekeinde verontrustend. Hij waarschuwde dat Ballermann geen tweede Ischgl mag worden, verwijzend naar het Oostenrijkse skidorp dat een coronabrandhaard was.

Media op Mallorca reageerden verontwaardigd op het gedrag van de toeristen.

Zwitserse berggebieden ‘volgeboekt’

Na een lange lockdown als gevolg van het coronavirus loopt het deze zomer storm in de Zwitserse toerisme-industrie buiten de steden. ‘Gasthäuser’, hotels en campings worden overspoeld met vakantiegangers en er staan in de Alpen meer klanten dan vorige zomer voor de deur. De campings zijn vaak al volgeboekt. De toestroom in de bergen is zo groot dat een aantal gemeenten klaagt over wildkampeerders en mensen met campers die rotzooi achterlaten. Veel campers stranden op parkeerplaatsen of in de vrije natuur.

Een zegsman van de toerismesector in het oostelijke kanton Graubünden spreekt van 27 procent meer boekingen deze zomer dan in (de zomer van) 2019. De grote belangstelling komt ook door veel Zwitsers die dit jaar vanwege het virus niet in het buitenland op vakantie gaan, maar er zijn ook weer veel buitenlanders. Sonja Martin die met haar man Andreas in La Punt (Graubünden) een gasthuis runt, stelt dat ze in deze tijd nog nooit zo veel boekingen voor hotelkamers heeft gekregen.

Bevolking overrompeld

Maurus Stöckli van het bureau voor toerisme in kanton Uri zei tegen de Zwitserse omroep dat de bevolking zich overrompeld voelt, vooral door het grote aantal campers. Het kanton heeft snel tijdelijke parkeerplaatsen ingericht voor de campers. En volgens Stöckli laten sommige toeristen een enorme vieze troep achter. Maar hij ziet ook kansen. Hij wil gaan proberen campers straks langer in het kleine kanton te houden dan gebruikelijk. De meeste campers die door Uri rijden zijn onderweg naar Italië of komen uit Italië op weg naar huis. Stöckli ziet toeristische kansen Uri als tussenstop van een aantal dagen op kaart te zetten.

Woordvoerders van bureaus voor toerisme in onder meer Berner Oberland en Valais (Wallis) spreken van meer boekingen dan in de zomer van 2019. Veel Zwitsers die ‘thuis’ blijven, maar ook veel uit met name Duitsland, België en Nederland.

